A los 80 años murió Jaime Torres

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El licorista Jaime Torres, uno de los más destacados ejecutantes de charango de la Argentina, murió a los 80 años en la Fundación Favaloro, tras varios días de internación con coma inducido, y sus restos no serán velados por decisión familiar.Según trascendió, Torres, que nació en la provincia de Tucumán el 21 de septiembre de 1938, había tenido varias internaciones ​en el último tiempo y su deceso habría ocurrido alrededor de las 8:00.En el 2013 el popular charanguista fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña.Dos años después, la Fundación Konex le otorgó la Mención Especial a la Trayectoria por su invaluable aporte a la música popular argentina.El reconocido folclorista ganó una gran repercusión a nivel mundial por su destreza con el charango.Torres, apodado el "Padre del Charango" y discípulo del maestro boliviano Mauro Núñez -quien le construyó sus primeros instrumentos- fue el mayor charanguista de la música popular desde mediados del siglo pasado."Jaime Torres tocó con todos. Torres le puso su sello musical a la célebre Misa Criolla compuesta en 1964 por Ariel Ramírez y con su charango grabó decenas de discos, e hizo giras internacionales.Además participó en la apertura del Mundial de Alemania en el año 1974 y también hizo la musicalización de la película "La deuda interna", que ganó el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín. Un año después, Torres organizó un encuentro local de instrumentistas, repitiendo la misma experiencia con niños en 1980.En 1988 compuso la música para la película La deuda interna.Ha tocado en toda clase de escenarios con idéntico fervor y dignidad, su extensa actuación abarca desde los modestos escenarios del Tantanakuy, (las calles de los pueblos, al pie de monumentos o bajo centenarios árboles), hasta el prestigioso Teatro Colón de Buenos Aires, pasando por la Filarmónica de Berlín, la Sala Octubre de Leningrado y el Lincoln Center.Su primera gira por Europa, es en 1967, toca en Stuttgart, (Liederhalle); Düsseldorf, (Rheinhalle); Braunschweig, (Beethovenhalle); Berlín, (Neue Philarmonie); Hamburgo, (Musikhalle); Rotterdam, (Concertgebow) y Bruselas, (Palais de Beaux Arts).Tuvo destacadísima actuación en la grabación original de la Misa Criolla de Ariel Ramírez, en 1964, y la posterior gira europea de presentación. En 1967, junto a la Compañía de Folklore Ariel Ramírez, fue convocado para el evento de presentación en el Teatro Ópera, de la película institucional Crónica para un futuro de la empresa Fiat Concord.Viaja en 1970 a los EE. UU. actuando en Washington, invitado por la OEA. Al año siguiente regresó a ese país para presentarse en Washington, Nueva York y Los Ángeles. De ahí prosiguió su gira por Canadá, México. A su regreso ofreció recitales en Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.En 1972 intervino con su conjunto, en las películas "Argentinísima I y II"; Se presenta en el teatro Colón de Buenos Aires; realiza una gira por España, Francia, Alemania y Suiza, países a los que frecuentemente vuelve.Participó, en 1974, con su conjunto, en la ceremonia de apertura del Campeonato Mundial de Fútbol, disputado ese año en Alemania. También todos los años, desde 1975, organiza en Humahuaca, provincia de Jujuy, un encuentro de instrumentistas andinos no profesionales, reivindicando para sus protagonistas (labriegos, pastores, mineros y alfareros), la música del altiplano.Al “Tantanakuy” (“encuentro” en quechua) también concurren artistas profesionales que participan gratis de esta asamblea musical en la que tampoco se cobra entrada.Desde 1980, por su iniciativa, se realiza, en octubre, el "Tantanakuy Infantil" en el que intervienen alrededor de quinientos niños en edad escolar.Al comenzar 1987, Torres sufrió un grave accidente automovilístico en Humahuaca, cuando iba a dirigir los ensayos, para la presentación en Cosquín, del recital ofrecido en el Monte Sion, Israel. Después de su recuperación, realizó, como en años anteriores, una nueva gira por Europa. Recibió el premio SADAIC a los Grandes Intérpretes de Música Popular.Sobre el final de la temporada artística 1987 del teatro Colón de Buenos Aires, su obra Caminos en la Puna fue incluida en el "pas de deux" Fragmentos de una Biografía, de autores argentinos, con coreografía de Vladimir Vassiliev e interpretada por éste y Ekaterina Maximova.Israel y Venezuela supieron, en 1988, de la presencia de Torres. En dicho año la película "La Deuda Interna", cuya música compuso y dirigió Torres, obtuvo el Oso de Plata en el XXXVIII Festival Internacional de Cine de Berlín y, además fue postulada para el "Óscar", representando a Argentina. En ese año, en Milagros, provincia de La Rioja, a la Escuela de Enseñanza Artística de esa localidad se le puso el nombre de Jaime Torres, que fue elegido por los docentes, alumnos y habitantes del lugar, como un reconocimiento a las virtudes de este músico que es un ser excepcional y un verdadero artista y maestro.Durante 1989 realiza una serie de actuaciones en España y Portugal, junto con Hernán Gamboa y Gerardo Núñez. Al año siguiente, 1990, se presentó, con el Tata Cedrón en París y el interior de Francia y con Eduardo Falú, en Londres. En el intermedio estrenó en el teatro Ópera de Buenos Aires su ópera "Suite en Concierto", con arreglos de Gerardo Gandini, siendo intérprete solista junto con la Camerata Bariloche.En el transcurso de 1991, se presentó de nuevo en gira, por Japón, grabando para la cadena de TV NHK, un espectáculo de dos horas de duración. Y ya en el país, actuó en el Teatro Colón de Buenos Aires, con la Camerata Bariloche, interpretando, como solista, su obra "Suite en Concierto".Al comenzar 1992 obtiene en Mar del Plata la Estrella de Mar, luego realizó una gira por distintas ciudades de Australia, culminó la misma con su presentación en el Melbourne International Festival of Arts. Encabezando su propia compañía, en 1993, hace una gira por el Sudeste Asiático, actuando, entre otros lugares, en Singapur e Indonesia y al finalizar ese año participa, como solista con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el concierto de cierre de temporada del teatro Colón. En 1994, con la Camerata Bariloche, actúa como solista en el Teatro Colón de Buenos Aires, y con su compañía vuelve al sudeste asiático, ofreciendo una serie de recitales en Singapur y Kuala Lumpur.Por especial encargo, tiene bajo su responsabilidad el segmento artístico inicial de la Ceremonia de Apertura de los XII Juegos Deportivos Panamericanos, llevados a cabo en Mar del Plata en 1995.Recibe, en 1995, el Premio Konex de Platino como mejor instrumentista de música popular Argentina, en dicho acto también le es entregado el Premio Konex a la Asociación Tantanakuy, de la que es creador y fundador.En 1995 también celebra los cincuenta años de vida musical, aunque su relación con la música viene de mucho más allá, "desde el útero de su madre", donde fue concebido charanguero.Al año siguiente, 1996, obtiene el Premio Lobo de Mar a la Cultura y en 1997, el Premio San Juan Bautista, a la trayectoria y además es nombrado, por el gobierno de la provincia de Jujuy, Ciudadano Ilustre de dicha provincia.Años 2000[editar]En 2013 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En 2015, la Fundación Konex le otorgó la Mención Especial a la Trayectoria por su invaluable aporte a la música popular argentina.