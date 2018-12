Concejo: el Presupuesto, a contrarreloj

A las 8 de la mañana, los concejales se volverán a reunir en comisión. Apenas inicie, el reloj comenzará a jugarles en contra: tendrán una hora para darle despacho al Presupuesto 2019. Es que, técnicamente, no podría haber un despacho después de las 9, a menos de 24 horas de la convocatoria a la sesión ordinaria. Y las dudas, todavía, no fueron resueltas.El viernes fue el último día en que los concejales tuvieron para elevarle las dudas a los integrantes del Ejecutivo para que las respondan. Sin embargo, hasta el viernes por la tarde, no habían sido leídas. Los ediles se reunieron en comisión el lunes 24, que fue asueto. Obviamente, no había trabajadores del Ejecutivo, motivo por el cual, las dudas siguieron sin tener respuestas. Suponiendo que las recibieran hoy a las 7, al momento del ingreso: ¿tendrían tiempo efectivo para responderlas por escrito? Todo hace indicar que no. Si hay acuerdo, podría flexibilizarse el horario del despacho, claro está. ¿Irán hoy representantes del DEM? Hasta la tardenoche del día de Navidad, no había confirmado nadie su presencia.El Cuerpo Legislativo decidió avanzar con otros temas y dejar la Tributaria y el Presupuesto con los tiempos muy acotados para un análisis profundo. Con la primera de la norma, se reunieron con Marcela Basano un día antes de su tratamiento y a horas de una sesión extraordinaria, que centró toda su atención. En la Tributaria no hubo grandes cambios, lo que permite que no haya necesidad de significativos cambios de partidas en el Presupuesto 2019. Pero hubo poco tiempo para profundizar el debate. Sin dudas.¿Se llegará con los tiempos? Es una gran pregunta. ¿Se tratará en una extraordinaria? Es una posibilidad que no se puede descartar a esta altura. Pero tampoco le quedan muchas opciones. El viernes 27 sería el único día hábil, dado que el 31, nuevamente, será asueto. Igualmente podrían convocarlo para esa fecha. Así, ganarían todo el fin de semana para el análisis. Si no lo hacen en estos dos días (sin contar sábado y domingo, que también figuran como posibilidades, más allá de que sea un fin de semana), el Presupuesto 2019 se trataría ya en enero. Y sería la primera vez que esto ocurra en muchísimos años.OTROS TEMASSerían 11 los temas que se tratarán el jueves, si es que sale el Presupuesto. Uno de ellos figura como interesante: facilitar la posibilidad de que cada Comisión Vecinal pueda generar su personería jurídica. Hoy se puede lograr, pero se necesitan muchos votos: si se aprueba, serían solo la mayoría simple de los integrantes de la Comisión Vecinal. Esto implicaría una autonomía del Municipio, y un paso muy importante, si tenemos en cuenta que el próximo marzo habrá una nueva elección para cada uno de los 41 barrios (entre las decisiones del jueves también estará prorrogar la elección del último barrio creado para esta fecha).Avalarán las vacaciones del Intendente (será en la segunda quincena de enero), y redeterminarán partidas. Unas serán (como se hace todo los años) por los aumentos de sueldos otorgados. La otra, por $ 17 millones , como lo anticipara LA OPINION.