Los créditos al sector privado

Las inaccesibles tasas de interés que se aplican en los créditos del sistema bancario asfixian por un lado las actividades productivas pero también al consumo, puesto que todos los que pueden evitar contraer deudas en estas condiciones casi usurarias. Muchas familias que usualmente utilizan la herramienta del crédito para financiar compras ahora han resulto postergar esas decisiones para mejores tiempos en tanto viven con el dinero que tienen en el bolsillo. De todos modos, otras tantas familias no tienen más alternativa que pedir préstamos incluso para pagar tarifas y las compras de alimentos de la canasta básica en el supermercado. Es decir, no tiene opción y se resignan a convalidad tasas altísimas porque es la única forma de comer todos los días mientras hacen malabarismos con la administración de la escasez.Los especialistas consideran que el Banco Central debe bajar las tasas para evitar caer en una "hiper-recesión". La entidad que conduce Guido Sandleris decidió a principios de diciembre eliminar el piso de 60% para tasas y recortó al 2% mensual el ajuste de banda de flotación. El director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, Víctor Becker, alertó que si las tasas bajan a este ritmo, van a terminar con la actividad económica, antes de llegar a valores razonables. El economista consideró que "los índices que hemos tenido sobre la situación industrial, laconstrucción, electrodomésticos, indican que la actividad económica está ahorcada por estas tasas de interés incompatibles con cualquier calculo económico".Desde una perspectiva positiva, el economista Gabriel Caamaño consideró que la crisis, la votalidad cambiaria y las tasas altas, provocaron la contracción del producto, pero ahora quedó demostrado que el dólar y las tasas van bajando juntas y ello contribuirá a estabilizar y a mejorar la economía real. Además, subrayó que la política monetaria es un "régimen muy duro que por supuesto está repercutiendo en el nivel de actividad, pero hay que salir de la crisis de balance de pagos de una vez por todas, porque eso ayudará mucho más a estabilizar la economía".Si solo se endeudan aquellos que no tienen más opción, un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) señala que los créditos al sector privado pasaron del estancamiento en noviembre a una caída este mes por la recesión económica y el duro primero trimestre de 2019 que se viene. En su análisis, la consultora indicó que las líneas de préstamos más afectadas han sido las vinculadas al consumo -Personales y con Tarjeta-, que caen 0,3% en el primer caso y -1,4%, en el segundo.En tanto, los depósitos privados en pesos pasaron de crecer 4,3% en noviembre a 7,3% en diciembre. Con datos hasta el 17 de diciembre, se tiene que los créditos al sector privado en pesos reflejan un leve retroceso intermensual. Este fenómeno se verifica en todas las líneas aunque es suavemente más intenso en aquellas vinculadas al consumo. De esta forma, el mercado de crédito no repunta desde junio de 2018 señala el reporte.En cambio, los depósitos en pesos del sector privado continúan creciendo cada vez a un ritmo mayor; este mes traccionados por las colocaciones a la vista. Los datos parciales de diciembre muestran un retroceso de -0,3% para los créditos en pesos al sector privado, luego de un crecimiento prácticamente nulo en noviembre (0,1% ).En detalle, las financiaciones más afectadas en diciembre vienen siendo aquellas vinculadas al consumo en pesos (Personales y con Tarjeta de crédito), que representan aproximadamente la mitad del total de la cartera en esa moneda y registran una desaceleración de -0,8% luego de crecer apenas 0,5% en noviembre.Por un lado, los préstamos Personales confirman su retroceso de 0,3% registrado en noviembre, a -0,3% el mes de diciembre; siempre en términos nominales, punta a punta. Mientras que "las financiaciones con Tarjeta de Crédito en pesos pasaron de crecer 1,3% en noviembre a caer -1,4% en diciembre", detalla el informe del IERAL.Asimismo, "las líneas Comerciales -Adelantos en Cuenta Corriente, Documentos a sola firma, Documentos Comprados y descontados, etc.- que representan aproximadamente el 30% del total de la cartera en pesos, crecen apenas 0,2% en diciembre luego de contraerse 0,5% en noviembre; revistiendo el signo luego de dos meses consecutivos de retrocesos", destaca el informe.En la actual coyuntura, endeudarse puede ser peligroso o como mínimo genera un mal de cabeza. Por ejemplo, cada vez que un titular de una tarjeta de crédito lee el resumen de la misma y se encuentra con lo que paga por punitorios, por lo menos sufre un ligero dolor de bolsillo. Habrá que esperar que en el 2019 mejore el clima, aunque todos saben que la magia no existe.El 2018 comenzó con buenas expectativas de los argentinos y así se dio en los primeros meses, pero de lo que ocurrió después mejor ni hablar. Quizás en el 2019 se inviertan las cosas, está claro que lo comenzamos con estimaciones negativas, tal vez lo terminemos con una sonrisa.