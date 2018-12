"Un año con mucho trabajo, pero satisfactorio", señaló Gilabert

Días pasados el presidente de la Comuna, Mauro Gilabert convocó a una reunión informativa tras el primer año de gobierno. Luego de la misma, LA OPINION tuvo oportunidad de charlar para lograr una impresión sobre su accionar y decía: “ha sido un año de mucho trabajo, pero muy satisfactorio. Nos propusimos prestigiar a la localidad desde nuestro puesto de trabajo y creo que lo alcanzamos. Tuvimos algunos contra tiempos pero siempre nos mantuvimos a flote y con mucho empuje."Gracias al gran grupo que me acompaña, logramos concretar: 1) Más de 220 km de repaso y reconstrucción de caminos suburbanos y rurales. 2) Tres cuadras de ripio y cordón cuneta. (Moreno; Alberdi y Neuquén). Finalización de calle Salta, iniciada en la gestión anterior. 4) Recomposición de tres cuadras con serios problemas de baches (Deán Funes; La Rioja y Avda. Belgrano. 5) Se colocaron 38 nuevas luminarias. 6) Adquisición de Equipamiento: Tractor New Holland 0km con pala frontal; brazo excavador acoplable; y chipiadora (*Leasing Nación). Desobstructor cloacal; tunelera; Volkswagen Bora usado (*Recursos propios). 7) Con fondos de coparticipación, están pagando maquinaria adquirida: camión 0 km y recolector compactador de residuos, $ 1.529.550, a pagar en 36 cuotas. En diciembre, corresponde la 16° cuota. Retroexcavadora $ 1.438.220,75, a pagar en 60 cuotas. En diciembre, corresponde la 15° cuota. 8) Adquisición del terreno donde se asienta actualmente el depósito final de residuos, 3 ha y medias (Plan de sustentabilidad medio ambiente). La proyección es la erradicación del basural a cielo abierto. 9) Estación elevadora de cloacas de las 40 viviendas: con fondos del Gobierno Provincial, culminamos la construcción; colocación de cámara de inspección; electrificación; instalación de electrobombas y equipamiento. Con recursos genuinos, afrontamos la reformulación del proyecto arquitectónico y la construcción de la obra exterior.10) Construcción de oficina y depósito en el patio Comunal para los sectores de taller, compras y producción. Construcción de SUM en el patio Comunal. Construcción del Centro de Monitoreo Comunal. 11) Seguimiento de trámite y Obtención de Trafic 0 km para personas con discapacidad, perteneciente al Programa de la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS. 12) PAC (Programa de Atención al Ciudadano - Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Nación): Remodelamos y refuncionalizamos la Sede Comunal para brindar una mejor atención. Monto: $ 476.864,94. 13) Continuación del refugio canino. 14) Plantación de más de 350 árboles de especies autóctonas. 15) Área social: firma de convenio con SEDRONAR para la prevención de adicciones; Programa de prevención e información de Narco criminalidad; talleres de cocina en los salones comunitarios; visitas periódicas y asistencia permanente del Gabinete Interdisciplinario Comunal; articulación permanente con el SAMCO local). 16) Centro de Cuidado Infantil: monto de inversión mensual aproximado $100.000. El 2018 se sostuvo con fondos genuinos, no habiendo aporte del Gobierno Provincial. 17) Construcción de 80 nichos en el Cementerio Comunal. Refacciones y mantención permanente. 18) Proyecto de re funcionalización Avda. San Martín.19) Firma de convenio con el Ministerio de Interior para proyecto de renovación urbana: rediagramación de cruces peatonales, accesibilidad e iluminación en el centro de la localidad.20) Organización del Curso de Cuidador Domiciliario, en articulación con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.21) Continúan con el proyecto de 600 mts de obra de cloacas cobradas en 2012 y no construidas. Finalizaron los primeros 200 mts, beneficiando así a más de 30 familias de nuestro pueblo.22) Formularon un proyecto de cloacas que comprende 1200 mts para el Barrio Faule, que beneficiará a 80 familias.23) Finalizaron las obras de la dársena de la Terminal de Ómnibus con fondo de Obras Menores del Gobierno Provincial.“Como se ve en el detalle hemos tenido muy poco apoyo con aportes del Gobierno provincial y siempre para proyectos mayores, recurrimos al Gobierno Nacional del cual tenemos una vinculación directa e inmediata”.