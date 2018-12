Ana Rollandi y sus creaciones con historia

Ana Rollandi es una fotógrafa san guillermina cuyas creaciones se caracterizan por capturar a nuestra gente y sus historias y bucear en el legado de los iniciadores.Recientemente y con la finalidad de efectuar contactos para exhibir sus obras en la ciudad de Rafaela se acercó a LA OPINION.Con respecto a su trabajo enfatizó que "una temática que es muy conocida, desde los años '90, apareció en 1996, con las primeras exposiciones que he realizado, que se llama 'Los de abajo, los sin voz', son retratos de los habitantes del Pueblo Viejo".Prosiguió su relato señalando "¿por qué decimos Pueblo Viejo?, porque fue el emplazamiento original de San Guillermo, si bien no son ellos los primeros pobladores, dado que los primeros pobladores fueron de origen italiano, suizo, pero con el paso del ferrocarril esta gente comienza a movilizarse y a buscar las inmediaciones de las vías férreas, y ahí donde van construyendo sus casas."San Guillermo, en sus orígenes fue un pueblo que tenía su parroquia, sus negocios, sus industrias, y todo eso fue dejándose para ir buscando este lugar que son las inmediaciones de la Estación del Ferrocarril, pero quedaron escasos vestigios, y a este sitio van en busca de nuevas oportunidades gente que era de otros lugares, por ejemplo gente de la zona costera del Río Dulce, de Los Porongos y demás, tenemos de Ceres, incluso San Cristóbal, del norte, del sur, Santiago del Estero, Chaco, también podemos hablar que hay habitantes de Rafaela, de Santa Fe, o sea que buscaron ese lugar para lograr nuevas oportunidades laborales. Este barrio estaba un poco descuidado, cuando tomé esas fotografías y las presenté en mi primera exposición- en 1996-, fue realmente un boom, gustó mucho la parte artística, pero había un doble objetivo: mostrar mi arte, pero visibilizar la problemática social del sector, y los gobernantes de turno tomaron cartas en el asunto. Hoy puede decirse que está integrado, si bien está distante, tienen la misma atención que los demás pobladores".Resaltó por otra parte que "nuestro Intendente, junto a toda su gente, hace un trabajo óptimo en este barrio que ahora es digno de ser visitado".Esas fotografías fueron expuestas en diversos sitios, como por ejemplo el Centro Cultural San Martín de buenos Aires.En relación a sus nuevos trabajos que hoy están exhibiéndose en el hall del Centro Cultural de San Guillermo se llama "Cuando los sonidos del arte dibujan una herencia histórica", "todo comienza con una muestra que tuve en la Estancia jesuítica de Jesús María, y ahí se me despertó la curiosidad de las estancias y también el recorrer el Camino Real, empecé por la de Jesús María, hice lo propio con la de Colonia Caroya, y luego hice Santa Catalina, que es muy bella y ahí empiezo a recorrer, dentro de lo que es la provincia de Córdoba el antiguo camino real, por él pasaron en la época independentistas nuestros próceres, además es el camino por el que pasaron los aborígenes, los españoles, los jesuitas, un camino muy importante."Además lo que podemos encontrar en el camino: postas, estancias, todo de aquella época que da gusto visitarlo porque ahí habla de nuestra historia, de nosotros mismos y creo que es un compromiso, y nos compete a todos, conocer al menos, en parte,nuestra historia, así conoceremos también nuestra identidad. Así que me hice varios viajes para hacer este recorrido, por ejemplo postas, la Posta de Sinsacate, que tiene mucha historia, en su capilla velaron los restos del caudillo riojano Facundo Quiroga, después en Barranca Yaco donde asesinaron a Quiroga, todo esto puede apreciarse a través de las imágenes que integran esta muestra".Consultada acerca del próximo sitio en que será exhibida esta exposición manifestó que todavía no había un sitio acordado, remarcando que " justamente tengo que visitar algunos lugares para acordar dónde se exhibirá, no sé si Rafaela, Santa Fe, en el próximo año sin duda se exhibirá en distintos lugares, veremos dónde podrá exhibirse, por lo menos a partir de marzo".Más adelante enfatizó " tengo varias temáticas, por ejemplo "Legados Sanguillerminos" que es acerca de nuestro patrimonio cultural, arquitectónico, histórico, que lo plasmé a través de mis fotografías con el objeto de preservar nuestro patrimonio, el que muchas veces pueblos y ciudades no saben darle el valor real".