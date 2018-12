"Me inclino por Muriel, es un buen dirigente"

Néstor Seffino, presidente de la Federación de Entidades Vecinales, volvió a hablar de la actualidad de las vecinales de nuestra ciudad, remarcando que "hasta que no cambien las leyes, esto va a seguir igual", emparentando todo con la inseguridad que hay en la ciudad.En tanto, dijo que desde su cargo apoya el candidato del socialismo, Fernando Muriel, de cara a las elecciones del 2019, "ya que es un buen dirigente y una buena persona", expresó.En tanto, desmintió que el año que viene hará política, como algunos rumores así lo confirmaban. "Sí, trabajo en un partido político Vecinalista, con el ex Intendente Rodolfo Muriel, ahora me vino a hablar Fernando, su hijo y le voy a dar una mano, en lo que pueda. Con mi voto, el voto de mi familia...".Y dijo: "esto recién comienza, algunos ya empezaron la campaña, pero no puedo dar definiciones hasta que empiecen las campañas, los movimientos, y las cosas que ofrecen unos y otros. Yo me voy a inclinar por el candidato Fernando Muriel, que es un buen dirigente y buena persona", sostuvo, de cara a las elecciones de intendente del año que viene.DEJA EL CARGOSeffino, que reemplazó hace menos de 2 años a Héctor Moscardo, confirmó que no seguirá en la FEV: "estamos trabajando gratis en esto y nos consume mucho tiempo. Me quiero dedicar más a mi salud y a mi familia", dijo, remarcando que "cualquier presidente vecinal puede ocupar mi lugar", expresó."Le quiero dedicar más tiempo a mi familia, estamos trabajando gratis en esto, el esfuerzo que hay que hacer es mucho, voy a cumplir 67 años y creo que priorizan mi salud y mi familia", destacó y dijo que "el balance para mí, como presidente de las Entidad Vecinal, fue positivo, hemos trabajado mucho y esperamos llegamos bien a final de año y comenzar a trabajar el año que viene, la vecinal por su lado, la Federación por otro, ya que en abril se renuevan las autoridades", sostuvo.TRABAJOS Y LOGROS"Con la Federación pudimos reunirnos con el gobernador de la provincia, como así con el ministro Farías, trabajando por la inseguridad. Incluso trabajamos con la Fiscalía Regional, donde se nos han otorgado subsidios que le hemos entregado a distintas vecinales y comedores infantiles. Además, estamos trabajando en la construcción de la sede de la Federación de Entidades Vecinales, que fue un subsidio que nos hizo Lifschitz y con colaboraciones del Municipio", deslizó en Radio ADN de nuestra ciudad e indicó que "la inseguridad es el tema de todas las vecinales y que en Rafaela no se ha podido solucionar y que cuesta. En este tema estamos muy flojos, y no está en nuestras manos. Esto es educación, generar trabajo y cambio de leyes, lleva un tiempo. La mayoría de los robos son realizados por menores, los atrapan y al otro día están sueltos. Te pasa algo, tenés que ponerte abogados, tenés que pagártelos, mientras que el delincuente lo tiene gratis. Son cosas que a mi modo de ver no están bien", dijo Seffino.A modo de cierre, concretó que "nosotros tenemos que seguir reclamando, lo hemos hecho en todos lados y faltan definiciones. Hemos visto que la Municipalidad tomó gente de la GUR, entre otras medidas, pero los delitos siguen. El gobierno de la provincia mandó más policías... Estamos todos inmersos en la misma situación, yo como presidente de la Federación y como ciudadano común, tenemos temor de lo que estamos viviendo el día a día", finalizó.