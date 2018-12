En motos habrá nueve argentinos en el Dakar

A poco más de dos semanas para que comience la 41ª edición del Rally Dakar, que se desarrollará íntegramente por las dunas de Perú, se confirmó que serán nueve los motociclistas argentinos que tomarán parte de la carrera más exigente del calendario internacional.En cuanto a las categorías de la especialidad, habrá dos: Elite y No Elite. Kevin Benavides, segundo en el Dakar 2018, llevará el número 47, en la Honda del equipo oficial.Por su parte, Franco Caimi lucirá el número 8 en su Yamaha, también de la escuadra oficial.En la No Elite, a su vez, hay otras subdivisiones: Súper Producción -se pueden hacer modificaciones en las motos- y Maratón, que deben ser motos de serie, pero los cambios están limitados.Entre los SP están Luciano Benavides, con la KTM oficial; Martín Duplessis, Honda Argentina; Alberto Ontiveros, KTM; Fernando Hernández, KTM y Sebastían Urquía, KTM.Además, entre los 138 inscriptos, hay siete pilotos con la etiqueta Leyenda. Son ellos, el portugués Paulo Gonçalves, el español Joan Pedrero, los eslovacos Stefan Svitko e Ivan Jakes, el francés Willy Jobard, el serbio Gabor Saghmeister y el peruano Carlo Vellutino.A su vez, están los Rookies (debutantes), y en este caso figuran los argentinos Matías Notti y Leonardo Cola (KTM).Finalmente, competirán los Original, que son los que no cuentan con asistencia y tienen todos los repuestos y herramientas necesarios para la prueba en una maleta, la cual se las transporta la organización de un campamento a otro. Justamente, uno de ellos será nuestro compatriota Notti.