Mohamed está cerca de retornar a Huracán

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Antonio Mohamed está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Huracán, luego de una charla que mantuvo en las últimas horas con los dirigentes de la institución.Según constató NA, el "Turco", que en primera instancia tenía dudas sobre el regreso al club de sus amores, se mostró predispuesto a convertirse en el reemplazante de Gustavo Alfaro.Mohamed, que el sábado volvió de unas vacaciones en México, se reunirá en breve con Alejandro Nadur, presidente de Huracán, para comenzar el cuarto ciclo como entrenador del "Globo".El "Turco", que viene de una mala experiencia en el Celta de Vigo, era uno de los candidatos para asumir en Boca, pero perdió el duelo a manos de quien sucederá en Parque Patricios.Más allá del retorno de Mohamed, la dirigencia de Huracán y también los hinchas están dolidos por la forma en que Alfaro decidió salir del club.Así lo expresó Luis Sasso, el vicepresidente del "Quemero", quien no dudó al tildar de "mentiroso" a Alfaro, por lo que les planteó hace dos semanas y lo que terminó ocurriendo en las últimas horas."Cuando tuvo que ir a declarar al Tribunal de Disciplina por su discurso muy fuerte contra el sistema del fútbol, decidimos acompañarlo en solidaridad", expresó el dirigente.Sasso agregó: "me junté en AFA y me dijo que las declaraciones fueron a título personal, porque no le quiero hacer daño a Huracán. Nos mintió en la cara. Por eso nuestra indignación. Esto pasó hace no más de 15 días. Evidentemente, me mintió, entonces tengo que decir que es un mentiroso"."En cuanto a la actitud de Boca, prefiero reservarme la opinión porque todo lo que pueda decir puede dañar a Huracán y no quiero hacerlo. Sobre un posible resarcimiento, es como negociar con los secuestradores con el secuestrado ya muerto; el daño está hecho", concluyó.