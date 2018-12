No seguirán Cardona y Magallán

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El mediocampista Edwin Cardona continuará su carrera en el Pachuca de México y a través de un posteo en una red social le agradeció a Boca haberle permitido crecer "como futbolista y persona", al tiempo que resaltó "el cariño de la gente".Señaló además: "Hoy se me abre una nueva oportunidad que afrontaré con el mayor compromiso y donde espero poder aportar todo lo que aprendí durante este tiempo. Los futbolistas somos personas que vamos cambiando de equipos y, si bien somos profesionales de este lindo deporte, no puedo ocultar que dejo en este club, un pedazo de mi corazón. Dejo grandes amigos y hermanos. Y no es un adiós, si no un hasta luego. Feliz Navidad para todos los #bosteros y Dios los bendiga siempre".El club mexicano Tuzos de Pachuca anunció la contratación de Cardona en las redes sociales en las cuales indicó: "¡Bienvenido a la cuna del fútbol mexicano, Edwin Cardona!".El jugador, de 26 años, había llegado a Boca en julio de 2017 a préstamo del Rayados de Monterrey, dueño de su ficha, y aunque tuvo buenas actuaciones, no seguirá, ya que la entidad "xeneize" decidió no desembolsar los 7 millones de dólares que costaba su traspaso definitivo.Por su parte, el defensor Lisandro Magallán, cerró en las últimas horas su contrato con el Ajax de Holanda y de esta manera Boca concretó su primera venta de este mercado de pases.El acuerdo entre los clubes estaba cerrado hace varios días por una cifra de 9 millones de euros brutos, pero la operación se demoró por el vínculo del defensor, que finalmente será por cuatro años y medio.Magallán, de 25 años, estuvo muy cerca de marcharse a mediados de 2018 al Ajax, pero el "xeneize" se demoró demasiado en conseguir un reemplazante para aceptar la oferta y eso hizo que los holandeses se cansaran y en aquel momento desistieran de contratarlo.