¿Bombas del mercado?

Gonzalo Higuaín y Ever Banega podrían ser los protagonistas de los pases bomba del receso europeo. Según la prensa internacional, los futbolistas mundialistas con la selección argentina serían los refuerzos de dos equipos top de la Premier League.Gonzalo Higuaín no atraviesa por un buen momento en el Milan, donde marcó apenas cinco goles en 17 fechas. Sus últimos juegos con el "Rossonero" serían ante Frosinone y Spal, ya que el Chelsea intentaría ficharlo para el año que comienza.El DT del equipo inglés es el italiano Maurizio Sarri, quien dirigió a "Pipita" en su paso por el Napoli. El español Álvaro Morata podría formar parte de la transferencia y pasar al Milan, según informó la agencia ANSA.El caso de Éver Banega es similar al de Higuaín, ya que el DT español Unay Emery, su ex entrenador en Sevilla, lo pidió en el Arsenal. El cuadro inglés pagaría los 20 millones de euros que vale la cláusula de salida del actual mediocampista del conjunto español.Gonzalo Higuaín, quien además del Milan jugó en River, Real Madrid, Napoli y Juventus, y Éver Banega (con pasado en Boca, Valencia, Atlético de Madrid, Newell's e Inter) no forman parte de las convocatorias actuales de la selección argentina que comanda Lionel Scaloni y que en el último tiempo tuvo una marcada renovación.