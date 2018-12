El Inter recibe al Napoli

MILAN, 26 (AFP-NA). - El Nápoles, segundo clasificado, visita al Inter de Milán, tercero, en un duelo en la cumbre entre Norte y Sur por la 18ª fecha de la Serie A este miércoles, un enfrentamiento que podría aprovechar el líder Juventus, al que recibe el Atalanta, para aumentar su distancia en la tabla.El conjunto del argentino Mauro Icardi, incómodo como visitante, encadena seis victorias en San Siro antes de la llegada de los napolitanos.Pero el cuadro Nerazzurri no gana al equipo entrenado por Carlo Ancelotti desde abril de 2016. Y el Nápoles, a pesar de su eliminación en Liga de Campeones, lleva diez partidos sin perder en el campeonato italiano.En este duelo en la cima no estará el belga Radja Nainggolan, suspendido provisionalmente por el Inter por "motivos disciplinarios".Horas antes la Juventus se medirá en Bérgamo al Atalanta, noveno clasificado.El encuentro también contará con una baja sensible, la del portugués Cristiano Ronaldo por descanso. El hueco dejado por el astro luso debería ser ocupado por el brasileño Douglas Costa.No obstante el punto fuerte de los Bianconeri es la defensa, con tan solo 8 goles encajados en total y ninguno en casi dos meses en el campeonato doméstico.Si la Juventus gana y el Nápoles es derrotado el día después de Navidad se abriría entre ellos una brecha de once puntos en favor de los turineses.Por detrás del trío de cabeza la Lazio, cuarta a cinco puntos del Inter, y el AC Milan, quinto, visitan a Bolonia (18º) y Frosinone (19º) respectivamente.08.30hs Frosinone - AC Milan, 11.00hs Atalanta - Juventus Turín.Bolonia - Lazio, Cagliari - Génova, Fiorentina - Parma, Sampdoria - Chievo, 14.00hs AS Roma - Sassuolo, SPAL - Udinese, Torino - Empoli, 16.30hs Inter Milán - Nápoles.Juventus 49, puntos; Napoli 41; Inter 33; Lazio 28; Milan 27; Sampdoria 26; Fiorentina 25; Sassuolo 25.