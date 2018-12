Baltimore compra a la población 1.860 armas

WASHINGTON, 26 (AFP-NA). - La policía de Baltimore recolectó 1.860 armas, incluido un lanzacohetes, como parte de un programa de recompra dirigido a reducir la violencia en esta ciudad del este de Estados Unidos, dijeron las autoridades.La operación, que duró tres días, fue anunciada como un intento de liberar las calles de armas ilegales en una ciudad donde el número de homicidios ha superado los 300 por cuarto año consecutivo.El alcalde de la ciudad tuiteó que entre ellas había un lanzador de cohetes. Las autoridades ofrecieron 25 dólares por cargadores grandes, 100 por pistolas y rifles, 200 por rifles semiautomáticos y 500 por rifles automáticos, en tanto prometieron anonimato a quienes cedieran sus armas.Según el concejo municipal, Baltimore, una ciudad de 600.000 habitantes, asignó 250.000 dólares al conjunto de la operación. El diario Baltimore Sun estimó en un editorial que el programa "probablemente sea una gran pérdida de tiempo y de recursos", considerando que este tipo de esquemas de recompra "hacen poco para reducir el número de tiroteos o para sacar las armas de las manos de los criminales".Sin embargo, el jefe de la policía Gary Guttle dijo al Sun que si las armas "no existen, no están en casa, no se pueden usar, no se pueden robar" y "no contribuirán a la violencia".El derecho a portar armas está garantizado por la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos, y al menos un tercio de los hogares del país posee una.Según las autoridades de salud, en 2017 casi 40.000 personas murieron en el país por disparos de armas de fuego, una cifra que incluye los suicidios.