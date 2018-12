Rafaela siguió tendencia: sin heridos de pirotecnia

FOTO NA PIROTECNIA. La economía y un cambio de costumbres hacia una mayor conciencia social alienta a que se use menos.

Probablemente explicado por la situación económica que toca de cerca a los rafaelinos y argentinos en general, y una mayor toma de conciencia y menor interés respecto de la pirotecnia, en esta Navidad Rafaela acompañó la tendencia del resto del país y según consultas hechas por LA OPINION a efectores de salud y servicios de emergencias locales, no hubo heridos de pirotecnia que lamentar.Más aún, según se aseguró, no se atendió ni siquiera uno solo de estos casos en el Hospital, en el 107 ni en las guardias de sanatorios privados locales.Resta saber aún qué sucederá para Año Nuevo, una fiesta donde se suele recurrir a un mayor uso de pirotecnia, más aún que en Navidad, por lo que esta baja en su uso aún resta confirmarse.Según fuentes médicas consultadas por este Diario, en el Hospital Jaime Ferré: “no hubo heridos de pirotecnia. Hubo un solo accidentado [de tránsito] y un paciente con una fractura”.Por último, sobre la madrugada de Navidad, y la actividad en la Guardia del Hospital se cerró: “derivaciones no hubo al hospital efector de mayor complejidad; y después de eso, a las 6 de la mañana sí cayeron algunos jóvenes con heridas de alguna riña en algún boliche, pero con lesiones leves”.En Buenos Aires -según informó Noticias Argentinas- hubo sólo 27 personas heridas por pirotecnia, muy por debajo de los 350 casos promedio que atiende todos los años solamente la Guardia del Hospital del Quemado.El jefe de guardia de este Hospital, Eduardo Bursztyn, atribuyó la marcada baja en la cantidad de heridos, a las campañas de concientización y a la situación económica, dado el alto costo de los productos de pirotecnia.Una situación similar se vivió en el resto del país, con muy baja cantidad de afectados en Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe y Santiago del Estero, por ejemplo, y la paradoja que en algunos lugares, como Mar del Plata, hubo más heridos por armas de fuego que por pirotecnia.En Santa Fe, la madrugada de Navidad también fue "tranquila", de acuerdo con lo que precisaron los doctores del hospital José María Cullen, que recibieron nada más a un hombre de 27 años herido por pirotecnia.Como contrapartida, según detalló el diario El Litoral, se registraron al menos nueve siniestros viales y un joven de 20 años fue apuñalado con un arma blanca durante una pelea.En Rosario, seis chicos de entre 5 y 12 años resultaron con distinto tipo de lesiones, ninguna de gravedad, por la utilización de pirotecnia durante Nochebuena.Cinco de ellos fueron atendidos en hospitales de la ciudad y luego dados de alta y sólo un caso quedó internado en el Hospital de Niños, según informó el diario La Capital.