BUENOS AIRES, 24 (NA). - El entrenador de River, Marcelo Gallardo, le agradeció ayer a los hinchas presentes en el estadio "Monumental" el "sostén" que significaron en los duros momentos y recordó la promesa de "ir por más" que les había hecho luego de haber obtenido la edición 2015 de la Copa Libertadores."Hace tres años cuando ganamos la Libertadores 2015 parecía mentira pero fue un sueño hecho realidad y me acuerdo de las últimas palabras, en este estadio, en la mitad de cancha cuando le dije de corazón que íbamos por más", aseguró en su discurso desde el escenario montado en pleno campo de juego del "Monumental" repleto con 60 mil hinchas.Y, enseguida, agregó: "No solamente fuimos por más, sino que ganamos la final más soñada del mundo y no la vamos a olvidar jamás, va a quedar eterna en nuestros corazones".Gallardo, que ganó su noveno título al comando de River, también recordó la confianza que la dirigencia encabezada por Rodolfo D´Onofrio le entregó con la secretaría técnica al mando del uruguayo Enzo Francéscoli.El entrenador millonario, que alcanzó con este título al riojano Ramón Díaz como el más ganador de la historia "millonaria", abrió el corazón al sentimiento que le generó el festejo."Es una gran emoción sentir lo que siento, compartir con todo este grupo de jugadores, personas a quienes valoro de corazón, a todo mi cuerpo técnico, auxiliares que trabajan día y noche para que podamos ser mejores. Agradecer a la dirigencia por haber confiado en mí, a D´Onofrio, a Francéscoli"."Gracias por estar acá. Gracias por sostenernos, por aguantarnos, por alentarnos, por todo el amor recibido todos estos años", les dijo el "Muñeco" a los hinchas riverplatenses.Si se suman sus títulos como jugador y técnico, Gallardo ya está ubicado en el segundo puesto y esta novena estrella como DT lo hizo superar a José María Minella y alcanzar al "Pelado" Díaz.