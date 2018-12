Duhalde insiste con Lavagna

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El ex presidente Eduardo Duhalde volvió ayer a postular al ex ministro de Economía Roberto Lavagna como el "candidato" para representar al peronismo enrolado en el espacio Alternativa Federal. "Se deben juntar todos. Para mí el candidato tiene que ser Roberto Lavagna. Roberto no es un hombre fácil pero de todas maneras es un patriota. Estamos trabajando en eso", aseguró Duhalde en declaraciones a radio La Red.Por el momento, el economista viene esquivando las definiciones sobre supuestas aspiraciones presidenciales, pero mantiene un diálogo fluido con los dirigentes que vienen tejiendo desde hace algunos meses el espacio Argentina Federal, como Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti.En otro orden, Duhalde indicó que le despierta "dudas" la postura de Pichetto de no avalar el juicio político contra la senadora Cristina Kirchner que pidió la Justicia. "La ley hay que cumplirla y corresponde ser cumplida. Cuando escucho algunas propuestas que hace Miguel Ángel Pichetto y otros legisladores me generan dudas", sostuvo.