Juventus mantiene su ventaja

La Juventus se mantiene como líder destacado de la Serie A, con ocho puntos de ventaja sobre el Nápoles, después de que el equipo piamontés cerrase la 17ª fecha con un sufrido triunfo ante la Roma (19º) por 1-0.El croata Mario Mandzukic fue el autor del único tanto del encuentro (35), al rematar de cabeza un centro desde la derecha de Mattia de Sciglio.El equipo entrenado por Massimiliano Allegri fue claro dominador del encuentro en los primeros 45 minutos, pero una vez que se colocó por delante en el marcador, cedió la iniciativa a una Roma que nunca estuvo en condiciones de poder evitar el 16º triunfo turinés (en 17 partidos).En el descuento, el brasileño Douglas Costa anotó el segundo para los locales, rematando un centro de Cristiano Ronaldo, pero fue anulado por el árbitro, a instancias del VAR, porque la jugada se originó en una pérdida de balón de la Roma motivada por una falta que el colegiado no había visto.De esta manera, la Juventus mantiene los 8 puntos de ventaja con respecto al Nápoles de Carlo Ancelotti (2º), que antes había derrotado por 1-0 a la SPAL (16º) con un gol del central español Raúl Albiol.El conjunto del sur de Italia sumó su cuarta victoria consecutiva en el campeonato italiano y mete cierta presión a la Juventus, que camina con paso firme hacia su octavo Scudetto seguido."Pensar en la Juventus podría desmotivarnos", señaló el técnico napolitano Carlo Ancelotti tras el partido."Lo que tenemos que hacer es pensar en nosotros mismos, porque este equipo puede dar más, tenemos margen de mejora y lo digo tras una victoria como hoy, en un partido que no fue bonito", admitió.Albiol, antiguo central del Real Madrid, peinó en primer palo un córner puesto por el belga Dries Mertens (46) para lograr el único gol del partido.Lazio 3- Gagliari 1, Empoli 2- Sampdoria 4, Genoa 3- Atalanta 1, Napoli 1- Spal 0, Milan 0- Fiorentina 1, Sassuolo 1- Torino 1, Chievo 1- Inter 1, Udinese 1- Frosinone 1, Parma 0- Bologna 0, Juventus 1- Roma 0.Juventus 49, puntos; Napoli 41; Inter 33; Lazio 28; Milan 27; Sampdoria 26; Fiorentina 25; Sassuolo 25; Atalanta 24; Roma 24; Torino 23; Parma 22; Genoa 19; Cagliari 17; Empoli 16; Spal 16; Udinese 14; Bologna 13.08.30 Frosinone vs Milan, 11.00 Atalanta vs Juventus, Cagliari vs Genoa, Bologna vs Lazio, Fiorentina vs Parma, Sampdoria vs Chievo, Spal vs Udinese. 14.00 Roma vs Sassuolo, Torino vs Empoli, 16.30 Inter vs Napoli.