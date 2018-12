Lascurain desligó a la UIA del pago de coimas

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El ex presidente de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain aseguró ayer que "el esquema" de recaudación de coimas que se investiga en la causa de los cuadernos "nunca existió" en el organismo que él lideraba.

Tras salir de prisión luego de permanecer varios días con prisión preventiva por este mismo caso, el empresario negó haber "pagado" ni "recibido dinero" a cambio de contratos de obra pública. La Cámara Federal decidió la semana pasada ordenar la liberación de Lascurain luego de considerar que debe estar procesado por participar de la maniobra que se investiga en la causa de los cuadernos, pero no por "asociación ilícita", a diferencia de lo que había planteado el juez federal Claudio Bonadio.

"La organización de la Unión Industrial Argentina es totalmente distinta a la de la Cámara de la Construcción, por lo que este esquema que (Carlos) Wagner planteó, en la UIA nunca existió", sostuvo durante una entrevista en el canal A24.

Por otra parte, Lascurain aseguró que tuvo "algunas implicancias" por haber estado detenido, como por ejemplo que en su fábrica "tenía 150 empleados y ahora quedan 50". "LLega un momento en el que vos estás detenido y sos la cara de la empresa, la mía es una Pyme, no es un gran conglomerado", señaló.

Finalmente, el ex titular de la UIA dijo que "le quedaron algunas cosas" de su paso por la cárcel de Ezeiza y de Marcos Paz y resaltó que "mucho tuvo que ver la compañía que tocó también".