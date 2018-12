El fixture de Argentina para el Sudamericano

Se dio a conocer este domingo el fixture del Sudamericano Sub 20 Chile 2019, donde diez selecciones se medirán en búsqueda de los cuatro cupos para el Mundial de Polonia 2019 que entrega el torneo entre el 17 de enero y el 13 de febrero.Los partidos del Grupo A, que se disputarán en el estadio El Teniente de Rancagua, la primera fecha, a jugarse el próximo 17, tendrá estos partidos: Venezuela vs. Colombia y Chile vs. Bolivia. Libre: Brasil. En tanto, Argentina integrará el Grupo B junto a Ecuador, Paraguya, Uruguay y Perú, que se jugará en Curicó y Talca, y tendrá fecha libre en la primera jornada, debutando en la segunda el domingo 20 en Curicó ante Paraguay a las 17:10 hora de nuestro país.Cabe recordar que el sábado, el entrenador de la Selección Sub 20, Fernando Batista, reveló la lista de 23 jugadores que disputarán dicho certamen. Algunos de los nombres más conocidos son los de Ezequiel Barco (Atlanta United), Maximiliano Romero (PSV Eindhoven), el rafaelino Facundo Colidio (Inter), Leonardo Balerdi, Agustín Almendra (ambos de Boca), Julián Álvarez (River) y Pedro de la Vega (Lanús). Así, el flamante entrenador de la selección juvenil se preparará en estos días para encarar el torneo a disputarse en el país vecino que otorgará cuatro plazas para el Mundial Polonia 2019 y tres (junto con Perú, ya clasificado como organizador) para los Panamericanos de Lima 2019. El fixture argentino es el siguiente:(viernes 18 de enero, estadio Fiscal de Talca): Ecuador vs. Paraguay y Uruguay vs. Perú. Libre: Argentina.(domingo 20 de enero, estadio La Granja de Curicó): Paraguay vs. Argentina (17:10) y Uruguay vs. Ecuador. Libre: Perú.(martes 22 de enero, estadio Fiscal de Talca): Argentina vs. Ecuador (17:10) y Paraguay vs. Perú. Libre: Uruguay.(jueves 24 de enero, estadio La Granja de Curicó): Perú vs. Ecuador y Uruguay vs. Argentina (19:30). Libre: Paraguay.(sábado 26 de enero, estadio Fiscal de Talca): Argentina vs. Perú (17:10) y Uruguay vs. Paraguay. Libre: Ecuador.clasifican los 3 primeros de cada grupo a la Fase Final, que se jugará todos contra todos a una sola rueda (5 fechas).