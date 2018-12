Fechas para Regionales de hockey

Esta semana se confirmaron las fechas para los Campeonatos Regionales y Nacionales de 2019, de clubes y seleccionados de hockey, de acuerdo al calendario elaborado por la Confederación Argentina. A nivel de clubes, bien temprano en el año habrá participación rafaelina.Del 14 al 17 de marzo se disputará el Regional F NEA, donde estará jugando 9 de Julio de nuestra ciudad. El torneo será organizado por la Federación del Oeste Santafesino en las canchas de Alma Jrs. de Esperanza y Sarmiento de Humboldt. Además del equipo juliense rafaelino, participarán Juventud Unida de Humboldt, 9 de Julio de Morteros, Sarmiento de Humboldt, STIC de Las Toscas (institución que desde el 2019 se suma a la Federación en el Campeonato Interior Noreste) y el C. D. Libertad.CRAR EN CHACOUna semana después, del 21 al 24, en Resistencia (Chaco) se estará jugando el Regional D de Clubes NEA, donde estará CRAR. Se aguardar por la confirmación de los otros equipos.A nivel de seleccionados, el Regional NEA Sub 14 se disputará en Rosario del 20 al 23 de junio, mientras que el de Sub 16 será en Misiones del 27 al 29 de junio. En Sub 18, el ascenso A y B jugarán en Salta del 19 al 22 de septiembre. En tanto, los Argentinos de selecciones mayores (tanto damas como caballeros) de ascenso A y B serán en Mar del Plata del 3 al 6 de octubre.Asimismo, la FOSH también organizará el Regional de Clubes NEA Sub 14 A tanto en damas como en caballeros, evento para lo cual se utilizarán nuevamente las instalaciones de los clubes Alma Juniors y Sarmiento de Humboldt.Dichos campeonatos se disputarán del 1 al 4 de agosto, con la participación de 9 de Julio de Rafaela en Damas.