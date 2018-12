Ciudad Progresista, un nuevo espacio político

Se presentó el sábado en sociedad Ciudad Progresista, un espacio político local que aparece como alternativa de renovación en Partido Socialista. Desde hace un año, un grupo de jóvenes sub 40 está trabajando en la conformación de un proyecto político que permita renovar las alternativas locales; durante este tiempo se centró en algunas intervenciones públicas en temas de la Ciudad, la organización de talleres y conferencias, y la colaboración con instituciones sociales. El sábado, ante un nutrido grupo de asistentes, hicieron su presentación pública.

“Ciudad Progresista es un espacio con una identidad clara, desde donde queremos aportar a Rafaela, somos hombres y mujeres jóvenes con distintos recorridos de vida –algunos con participación política previa, otros con participación institucional, estudiantil, con experiencia de trabajo y profesional en el sector privado o en el sector público- que vemos que la ciudad hace falta renovar ideas y caras. Rafaela no solo acumula problemas de vieja data que no se resuelven, como el tránsito, sino aparecen nuevos temas para tratar” explicó, Sebastián Barello.

“En el día a día vemos que el oficialismo y la oposición no están discutiendo en profundidad temas que son centrales, echándose culpas unos a otros, o pensando simplemente en el titular del diario de mañana; Rafaela ha crecido mucho en los últimos años, y hoy nuestra comunidad tiene grandes desafíos por delante en los planos económico y social, y eso requiere replantear las políticas locales y actuar de manera urgente" afirmó por su parte Matías Martínez Sella.

“Nosotros proponemos una alternativa que tiene que ver transformar el urbanismo y los espacios públicos, con hacer un trabajo en serio para evitar las muertes por accidentes de tránsito, que superan la cantidad de homicidios; pensamos que el rol del Municipio en seguridad no es usar al tema con fines electorales, sino encarar un trabajo social que transforme la violencia que crece en Rafaela", subrayó Barello al anticipar ejes de la propuesta electora para que Ciudad Progresista participe de las elecciones locales de 2019, aunque no está definido si será dentro del Frente Progresista, Cívico y Social o por fuera de la estructura del mismo.

Barello señaló que "pensamos en una ciudad con cuentas publicas claras y controladas, con un gasto político claramente inferior, con políticas de género mas activas, apostando a la agenda ambiental y de las energías renovables; actuando sobre una agenda de trabajo, de producción de valor agregado e incorporación de conocimiento científico. En salud y educación tenemos que apuntalar muchas políticas positivas que desarrolla la provincia”.

En tanto, Martínez Sella indicó que “Ciudad Progresista la conformamos con personas que participan por primera vez, pero también con personas que tenemos nuestro recorrido en el Partido Socialista; entendemos que abrirnos, renovarnos y diversificar nuestros espacios nos fortalece, también al Frente Progresista" al tiempo que consideró que "los resultados electorales de 2017 tienen que generar una autocrítica dentro del Frente y llevarnos a generar alternativas para la ciudad".

Por último, Martínez Sella destacó que "la incorporación de figuras independientes como Fernando Muriel suman en ese sentido, nos parece importante que otros ciudadanos y ciudadanas que comparten las mismas convicciones y valores se puedan acercar y construir". Y remarcó que "distintos partidos democráticos tenemos valores en común que es la materia prima que tenemos que tomar para tener un proyecto superador".