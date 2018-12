En Boca de todos

No hay descansos ni distensiones en el fútbol de nuestro país, ni siquiera un alto el fuego para las fiestas de Navidad y Año Nuevo; esa intensa adrenalina se genera casi naturalmente y alcanza a todos los aspectos en los que queramos hurgar.

Todavía tiene vida la polémica final de la Copa Libertadores, por primera vez, dos equipos que representan el acervo criollo como ningún otro, se encargaron de resolver esa cuestión, y claro está, por primera vez también, un escándalo que recorrió el planeta para transformarse rápidamente, en leyenda.

Podría enumerar diferentes desavenencias que van encontrando un resquicio para quedarse entre nosotros, pero por razones territoriales, voy a elegir una que tiene por estas horas, como protagonistas, a un rafaelino como Gustavo Alfaro y nada menos que a Boca, un club que marca gran parte de la agenda nacional.

La primera consecuencia de la caída en Madrid para el Xeneize, fue la no renovación del contrato del cuerpo técnico que lideró por dos temporadas Guillermo Barros Schelotto, que en su apogeo como futbolista, participó de las principales gestas de la era Bianchi, pero al que no le perdonaron la afrenta de entrar en la historia de los perdedores el domingo 9 de diciembre pasado.

Pocos presagiaban, que esa desvinculación, terminaría alterando la vida apacible de Gustavo Alfaro, hasta hace unas horas, entrenador de Huracán y hombre clave en las últimas campañas del Globo, a quién clasificó al finalizar la temporada anterior, para la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, después de tomar un equipo con serias dificultades para quedarse en primera división.

Era un final de año casi ideal para éste notable entrenador nacido en nuestro medio hace 56 años; Huracán que no pudo retener a Wanchope Ábila y a Ignacio Pusseto, dos grandes artífices de esas campañas, no perdió altura en la Superliga, ya que al promediar el muevo torneo en este receso, de la mano de Alfaro, se ha manifestado, nuevamente, como un protagonista firme y respetado.

Pero, la Noche Buena se anticipó en su vida profesional, sacudiéndolo en su zona de confort para ganar todas las tapas de los medios del país y convocarlo, a resolver el dilema más importante e ingrato a la vez, de su carrera.

Daniel Angelici pensó en Alfaro como piloto de tormenta y ya nada sería igual; el alto grado de exposición del mundo Boca, acaban de colocarle una bisagra a su carrera.

El suspenso sobre la decisión de Lechuga duro, el tiempo que demandó buscar los cosméticos para presentar su salida del club de Parque Patricios, con el que todavía lo ligaban 6 meses de contrato.

Se mezclaron temas deportivos, legales y éticos que sopesados, terminaron en una carta de despedida que Alfaro escribió para los hinchas de Huracán, intuyendo que una andanada de críticas y repudio, caerían sobre esta decisión de retirar sus cosas del vestuario Quemero y recoger el guante de un desafío más exigente.

El que escribe estas líneas, confeso admirador de su perfil como entrenador y de sus gestos de afecto y amistad, no siente invasión alguna que condicione, esa distancia objetiva que el tema requiere.

En consecuencia el caso Alfaro, me propone establecer una mirada profunda y comprometida con mis convicciones, dejando a un costado, esa ligazón y haciendo prevalecer la faceta de credibilidad.

Primero aclaro que no voy a sumarme al escarnio público de la redes sociales, de las cuales, soy activo participante pero también, implacable crítico de las tendencias hipócritas y agresivas.

En propio entrenador se ha hecho cargo de los daños colaterales que esa controversial decisión, provoca y también del impacto emocional que hace centro en la ilusión de los simpatizantes de su anterior club. Alfaro ha procedido ajustado a derecho, de una forma que se ha naturalizado en el futbol argentino en relación a los directores técnicos; afectados muchas veces por los contratos que interrumpen los dirigentes frente a un sucesión de malos resultados, perdieron sensibilidad y con el mismo desparpajo, abandonan proyectos para subirse a otros más atractivos, sin complejos ni escrúpulos.

Todos autorizados a incumplir lo pactado por los usos y costumbres.

El futbol argentino perdió reglas éticas desde hace décadas y las reemplazo por otras no escritas, que están en lamentable vigencia y con la aprobación de la mayoría, según toque disfrutarlas o padecerlas.

El tema Alfaro y su salida de Huracán para firmar un contrato con Boca, es parte de esos códigos de la autogestión y también de la infinidad de complicidades, con los que se manejan en un medio desprovisto de seriedad y en estado casi farandulesco.

Lechuga, no obstante esta tormenta de reproches, que lo atraviesa de manera consiente, tiene todas las herramientas para seguir construyendo una carrera soñada.

Su trayecto no fue lineal y los altibajos lo fortalecieron de tal manera que hoy, coyuntura aparte, es considerado uno de los mejores entrenadores del continente y esta calificación, no tiene objeciones. Lo veremos en la elite de nuestro fútbol, y allí estará el mejor veredicto.