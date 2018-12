Ben Hur confirmó a Francisco Baranosky

Y Ben Hur llegó a la decena de incorporaciones para el Regional Amateur. En la víspera, como se preveía, la institución anunció oficialmente la llegada de Francisco Baranosky.

Se trata de un defensor central de 21 años que se inició futbolísticamente en Independiente de Santo Tomé, luego su trayectoria como futbolista continuó, por 5 años, en Colón de Santa Fe, jugando en Inferiores y Reserva de AFA, y por último tuvo un paso por Cosmos F.C. de la capital provincial.

Como mencionáramos en la víspera, durante el partido amistoso del sábado a la mañana con 9 de Julio de Morteros -que ganó el Lobo 3 a 0-, Baranosky jugó los segundos 30 minutos como marcador de punta derecho. Habrá que ver si con esta confirmación, se termina aquí la llegada de defensores o si también queda en el plantel Gerónimo Astrada -ex Atlético que estuvo a prueba-.

La intención del cuerpo técnico es sumar otro arquero y un punta, aguardándose por la resolución de la situación de Gabriel Giacoppetti (ex Rivadavia de Venado Tuerto) con Talleres de Remedios de Escalada, donde no será tenido en cuenta pero está pendiente un tema económico.

Los anteriores futbolistas sumados al elenco de Carlos Trullet son: Matías Astrada (arquero ex Quilmes); Luis Ybañez (marcador central ex Libertad de Sunchales); Ezequiel Saavedra (volante central ex Libertad); Santiago Paz (volante central ex Atlético Rafaela); Germán Guibert (lateral volante zurdo, ex 9 de Julio de Rafaela y Libertad); Pablo Pavetti (volante ofensivo ex Atlético Rafaela, Sp. Belgrano de San Francisco, entre otros); Ignacio Ynfante (delantero ex San Martín de Progreso); Leonardo Ochoa (delantero ex Peñarol de Rafaela) y Nahuel Vera (delantero ex Libertad de Sunchales).

Cabe recordar que el plantel fue licenciado hasta el 2 de enero, a las 17.30. De ese día encarará el tramo final de cara al torneo donde integrará la primera etapa con 9 de Julio de Rafaela, Libertad de Sunchales y Cosmos F.C. de Santa Fe.