Un taxista se arrojó al río con su auto

Sucedió en Sauce Viejo, en las aguas del río Coronda. Según una mujer, que sería la ex pareja, el hombre tenía intenciones de quitarse la vida.

Un chofer de Sociedad Radio Taxi, identificado como Julio Ferré, discutió con su ex mujer y decidió arrojarse al río Coronda con su auto. Según el testimonio de la expareja del hombre, la había amenazado toda la noche con suicidarse. El hecho tuvo lugar sobre calle América y el río,en Sauce Viejo.Todo se desarrolló durante la madrugada y parte de la mañana de este domingo. El hombre de 49 años había enviado mensajes amenazantes a quien era su ex pareja. Según el testimonio de la mujer, la había “molestado durante toda la noche” asegurando que se quitaría la vida. No suficiente con eso, se encontraron personalmente.Tras discutir dentro del auto, la mujer se bajó y él decidió acelerar a fondo su Renault Logan hacia la barranca que lleva al río Coronda, en el fondo de calle América en Sauce Viejo. Cayó desde unos tres metros de altura y de inmediato el vehículo se hundió.Luego, la mujer llamó a la Central de Emergencias 911 y contó lo ocurrido. De inmediato se hicieron presentes policía de la provincia, Policía de Investigaciones y personal de la Prefectura Naval Argentina.Trabajaron en el lugar para intentar localizar el vehículo y rescatar el cuerpo del hombre.