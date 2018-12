CRAS no tendrá su carrera nocturna

El CRAS no tendrá su carrera Aniversario. Como en 2018, la que fue tradicional durante más de una década prueba pedestre de la entidad, no podrá desarrollarse por falta de sponsors y el alto costo organizativo, de acuerdo a lo informado por sus dirigentes. Hace un par de meses, se había establecido como fecha para la competencia el 12 de enero de 2019.El Club Rafaelino de Atletismo tiene previsto, no obstante, otros eventos para el resto del año entrante como las Copas Nacionales de Marcha Atlética, en marzo, abril y agosto.Las mismas tendrán lugar en un circuito de un kilómetro en la zona sur-oeste de la ciudad (posiblemente la nueva Vieytes), que será homologado porque los atletas estarán buscando marcas referenciales para citas internacionales. Entre ellas Sofía Kloster, en 20 kilómetros.El calendario programado es el siguiente: 17 de marzo: primer Festival Nacional de Marcha; 20 de abril: segunda Copa Nacional de Marcha; agosto: Segundo Festival de Nacional de Marcha. Las distancias serán de 3, 5, 10 y 20 kilómetros.Además, la dirigencia del CRAS está abocada a tratar de encontrarle una solución al tema del espacio físico para dar cabida no solo a la creciente cantidad de chicos que se suman en mini atletismo y categorías menores, sino ya también para los atletas federados que se ven limitados en su entrenamiento ideal por la carencia de una pista.