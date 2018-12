Acuña y Quimsa con el título del Súper 20

Quimsa de Santiago del Estero rompió la hegemonía de San Lorenzo de Almagro en la Liga Nacional, al lograr este sábado el título del Súper 20, el primer tramo de la temporada basqutbolística argentina.La Fusión se impuso por 76 a 70, con 13 puntos del rafaelino Roberto Acuña, en el estadio Ciudad de la capital santiagueña. El pívot además bajó 9 rebotes en 23 minutos en cancha.El elenco dirigido por Silvio Santander rozó la perfección e hizo todos los méritos para ser el nuevo campeón del Súper 20, un título que sigue siendo esquivo para el multicampeón San Lorenzo. Courtney Fells (22 puntos) fue clave durante todo el juego, aunque en distintos momentos quienes aportaron fueron Mainoldi (14), De Los Santos (10), Acuña (13) y Aguerre (13). Nico De Los Santos además sumó 6 asistencias y 5 rebotes, para coronarse como el MVP de la gran final.Quimsa había entrado al cuarto final ganando por 65 a 46. En la escuadra de Gonzalo García el goleador fue Meyinsse con 17 puntos, en tanto Sims anotó 13. En semifinales, Quimsa había vencido a Obras 78 a 67 y San Lorenzo a Comunicaciones 88 a 81.PALABRA RAFAELINAAcuña fue el principal referente del banco de suplentes a partir de su aporte compuesto por 13 puntos, 9 rebotes y 1 tapón."Por una lesión que tuve en el inicio de este torneo no pude estar durante varios partidos. He trabajado mucho y mis compañeros me han ayudado mucho, al igual que el cuerpo médico y el cuerpo técnico, que confió mucho en mí. La verdad que necesitaba mucho eso. Estoy muy feliz por el apoyo de mi familia y de mi novia, me quedo sin palabras", mencionó el Toro luego del compromiso final.También se mostró optimista para el resto de la temporada. "Asimismo hay muchas cosas para mejorar, sobre todo la defensa porque creo que en ataque no hay ningún equipo que se pasa la pelota como nosotros lo hacemos. Este equipo no tiene techo".