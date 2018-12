Concejo: eje en el Presupuesto y el acuerdo por el Gasoducto

(Redacción LA OPINION). - En la Municipalidad de Rafaela no habrá atención al público. Por ser Nochebuena, se tomó la decisión de no atender al público y liberar a los trabajadores de sus obligaciones. Pero, sí habrá actividad en el sexto piso de Moreno 8. Allí, desde las 8 de la mañana, los concejales deberán analizar algunos temas que tienen en su agenda para la última sesión ordinaria del año, que será el jueves a las 9. Entre ellos, el Presupuesto 2019 y la corroboración del convenio suscripto con SACDE-TGS, para la firma que está a cargo de la obra del gasoducto regional.En cuanto a la "ley de leyes", los tiempos apremian. Es que los ediles no tendrán mucho tiempo para el análisis, por eso tienen que reunirse en la presente jornada: solo resta esta Nochebuena y el miércoles por la mañana para darle despacho a los proyectos.Hoy estudiarán las respuestas que debieron haber enviado desde el DEM a las consultas enviadas desde el Cuerpo Legislativo. Algunos concejales tienen algunas dudas con respecto a ciertas partidas. "Hay números poco claros. Porque si bien aparecen las partidas de los programas, no dicen cómo llegaron a esas cifras", confió a LA OPINION un legislador de la oposición. Al mismo tiempo entienden que hay partidas vinculadas a la seguridad que, deflacionadas, son inferiores a las del presente año."No hay partidas para las auditorías", dijo Leonardo Viotti a LA OPINION. Recordemos que el edil de UCR-Cambiemos presentó dos proyecto de ordenanza en tal sentido, una para hacerla internamente dentro del Municipio y otra para que haya un control externo. Lisandro Mársico (PDP-FPCyS) buscará que haya dinero para la iluminación de 500 Millas, desde Donna hasta Av. Salva.Pero habrá dos puntos que seguramente centrarán parte de la atención. Por un lado, el presupuesto que se le destinará a la flamante creación de la "Protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y de los niños por nacer". Es que la ordenanza votada (y que todavía se desconoce si el intendente Luis Castellano promulgará o no y cuál será su reglamentación para que pueda aplicarse) debería tener dinero para que se pueda concretar. Nada de eso aparecía en el texto original.El otro tema que será clave será el famoso artículo 6º, con la redirección de partidas. El Ejecutivo envió el texto como siempre, que le permite cambiar el dinero de lugar sin aprobación del Concejo. Este año, el Cuerpo Legislativo debió no solo aprobar varias -incluso, tendrá una por $ 17.1 Millones ese mismo jueves, ver aparte- sino que también tuvo que modificar los límites, dado que la crisis y la devaluación hizo que todos los valores quedaran desfasados. Lisandro Mársico le adelantó a LA OPINION que pedirá modificar el artículo y pedirá que, nuevamente, se le deba pedir autorización al Concejo a partir de un determinado monto y porcentaje.ACUERDO CON TGS-SACDEUna de las principales disputas del año surgió desde el Concejo, cuando el bloque de Cambiemos presentó una ordenanza para eximir a la Unión Transitoria de Empresas TGS-SACDE, la adjudicataria para la realización de la obra del Gasoducto Regional, de la tasa por utilización del espacio público. Hubo varios cruces mediáticos, reuniones con los presidentes comunales e intendentes de la zona para llegar a un acuerdo. Finalmente, lo hubo: pagarán lo que se debía pagar.El Decreto Nº 48.214 de fecha 18 de Diciembre de 2018, pone por escrito el acuerdo alcanzado un día antes, a partir del cual $6.739.627,41, equivalente al 4 % sobre el monto de la obra ($ 168.490.685,26). El pasado jueves debió haber pagado el 50% del total ($ 3.369.814,41) y el resto, lo abonará en 12 cuotas de $ 280.817,83.El Concejo, ahora, deberá refrendar ese convenio suscripto.