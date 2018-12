LA CARRERA DE LOS GREMIOS

En mi calidad de CPB (Contador Público Barrial), tal como consta en mi cédula de identidad número 45850, emitida el 13 de julio de 1970 por la autoridad competente de la ciudad, con la firma del Inspector Mayor Víctor Manuel Negri, a sus efectos Jefe de Zona Policial del Depto. Castellanos, y que – según reza en su página principal- tendría que haber caducado allá por 1977, es que asumo el compromiso de relatar esto que sucedió en mi barrio en algún mes del invierno del año de Isabel 1975, debidamente acreditado y – aún- en los registros de algunos, aunque de ello sus memorias no guardan mucho por lógicas razones biológicas, todo lo cual ha sido debidamente constatado oportunamente por la Escribanía actuante, que – en rigor de verdad- no se sabe cuál fue.

Viene esto a cuento por lo acaecido en el reciente paso por el almanaque del día patrio de la Independencia, fecha en la cual solían reunirse diversos representantes de las fuerzas vivas (¿?) en actos que se desarrollaban en el sector de la ciudad que evocaba esa magna gesta nacional. Cierto es, y esto no ha podido ser refutado por nadie, que las broncas internas hacían que cada uno haga el acto que quisiera y que esas cuestiones no se limitaban únicamente a lo político, que no es poco.

Por ejemplo, a la placita del barrio acudía el intendente con las autoridades y los funcionarios municipales, lo que implicaba el jefe de Policía (Departamental y el comisario de la segunda), la Vecinal en pleno y delegaciones de las escuelas: Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia, excelsos centros educativos que no estaban al margen de la, por momentos duras, confrontaciones intelectuales, aunque ello cambiaba según la visión historiográfica de los directivos de turno que no se ponían de acuerdo con el tono intelectual que debían imponerle al discurso de marras: ¿postura liberal o revisionista? El intendente puso fin al debate con una medida poco exclarecedora sobre el papel controversial del tema, pero contundente en cuanto al método: “un año cada uno y no jodan más!!!, dijo. Punto.

Trémulos de invierno, los jóvenes educandos acudían en correcta formación desde sus escuelas, con los abanderados al frente y alguna docente de esas bravas para mantener el orden de la tropa, a los costados. Los niños con pantalones cortos, corbata y medias oscuras; las niñas con zapatos blancos (muchos de ellos teñidos de apuro la noche anterior para la ocasión, por voluntad de las madres), medias tres/cuartos blancas y blusa del mismo color (color! No, tono!), ello con la absoluta prohibición de colocarse algún abrigo sobre el blanco puro del guardapolvo. Conclusión: todos se cagaban de frío sin razón. Y sin eufemismos. Pero imbuidos de un notorio tono patrio, por decorarlo sin acudir a una grosería.

También supo apreciarse en algunas ocasiones delegaciones de soldados conscriptos, de bomberos, boys scout (que tenían sede en la parroquia del Sagrado Corazón), de la Cruz Roja y un día hasta apareció una representación del Hogar de Ancianos, tiernos abuelos que llegaron con su presencia animada y con canas como medallas a recordar la insigne fecha patria. En ese momento se cuestionó en algunos fueros la asistencia de la tercera edad, que esa época ni siquiera se la mencionaba como tal sino que el común del lenguaje apelaba a una frase más corta, pero no por ella de reconocimiento: los viejos del asilo.

Y punto.

El debate fue sustancioso. Con aristas de vanguardia para el momento, aunque con el convencimiento que se podría haber evitado; lamentablemente no se pudo evaluar la opinión de los actores, habida cuenta que el cero del termómetro los relegó a suposiciones nunca comprobadas y ninguno volvió al Asilo: cinco cruzaron la calle Corrientes (hoy Lisandro de la Torre….o al revés?) directo a internación y otros cuatro, siguieron por Luis Fanti, no sin antes dejar su marca de tiza en la pizarra meticulosa de la Agencia Stricker.

Claro que no todos estaban de acuerdo con eso de la festividad y las broncas viejas se manifestaban aún en sus formas más sutiles. Por ejemplo, en el Club Estudiantes, señera institución representativa del sector ciudadano, jamás se interrumpían los partidos de bochas, salvo durante el breve interregno que suponía escuchar los acordes del Himno Nacional que ejecutaba la Banda Municipal, con el maestro Sebastián Rainone; lo mismo sucedía con los partidos de chancho en el Bar Colman y los trámites de los quinieleros de la zona que seguían en la suya.

Eran tiempos duros. En lo material y en lo social. Y se notaba en las reacciones de la gente que evitaba putear a la presidenta con más de tres o cuatro epítetos por vez. Era una precaución más que no venía mal tener en cuenta.

De allí el origen de esta historia. Como no podía ser de otra manera, la diferencia del signo político entre el intendente y los muchachos de los gremios logró lo que a muchos le parecía imposible: los muchachos de la CGT junto a los muchachos (más muchachos, en realidad) de la JP.

Un tema que se analizaría muchos años después; incluso, si me apuran, les diría que se perderán en la sombra de los tiempos antes que podamos dilucidarlo.

Esto fue lo que pasó, aunque cuarenta años después. Si, cuatro décadas.

Venía este contador andando por la calle Arenales, quizás buscando algún espacio del barrio que no conocía, cuando al llegar a la capilla de Pompeya me sorprendió la presencia de un hombre, anciano, sentado en el medio del recinto con una copa entre sus manos. No era una copa para beber, sino un trofeo de esos que se utilizan para las premiaciones deportivas. Me detuve y me quedé mirando la escena, aunque sin dejar de elaborar un sentimiento de cierta – y justificada- nostalgia: en mis años de juventud había vivido en la cortadita Alberdi, la mamá de mi amigo Víctor era la encargada de abrir y cerrar la capilla en cada jornada y hasta el querido e inolvidable Luis Parra se cruzaba de su casa para meditar en esos bancos. Pero don Luis ya no estaba. Sin embargo ese anciano tenía una historia para contar. Me senté a su lado y lo invité a hacerlo. Lo hizo. Y esto resultó.

Mire – dijo- este sucedió en un momento muy duro del país. Gobernaba, bueno, eso es un decir, todos sabemos que el Brujo era el que mandaba pero la gente no decía nada porque se murmuraba que si te ponías en crítico te hacían boleta. ¿Se entiende? – preguntó como tomando aire para seguir-. El caso es que acá, en el pueblo, se organizó una carrera de bicicletas en común entre los muchachos de la CGT y los de la JP. Era poco entendible para ese momento, y aún lo es ahora, pero tiene su parte los gremios tenían equipos de ciclismo muy importantes y querían congraciarse con los muchachos que no eran, precisamente, mansos, pero aceptaron colaborar con el evento.

Para darle más significado a la competencia se trazó un circuito urbano que incluía el paso por varios de los gremios. La pista, por así decirlo, tomaba una cuadra de la calle Moreno, arenales hasta Almafuerte, una cuadra al oeste y 3 de febrero. De esta manera se pasaba frente a la UOM, los lecheros, los de la Carne, y los de la construcción, quedando a una cuadra los mecánicos que no quisieron poner ni un mango para los premios, todo hay que decirlo. La largada y la llegada era acá mismo, frente a la capilla.

Se pactó una carrera de cien kilómetros y todos cumplieron con la promesa y trajeron los mejores equipos de corredores que había. Todo bien, pero había una trampa. La carrera la ganó Juan Carlos Tschieder (de la UOM), segundo fue un tal Torres (de La Plata y también de la UOM), tercero Norberto Capella (UOCRA-Rafaela), ¿lo conoce?y cuarto un tal Pitaro (de Smata).

¿La trampa? Usted quiere saber qué pasó. Le cuento. Había un corredor que estaba con los chicos de la Juventud, pero que no era para nada molesto; él corría en bicicleta y quería estar en esta carrera. Era bastante buenito y los mismos corredores le dieron una mano para que se equipe y la verdad que no anduvo mal; cuando faltaban unas quince vueltas estaba en el segundo pelotón, porque el primero se había escapado y los tipos eran buenos en serio, no venían de fiesta, venían a ganar. En la última vuelta, pasan como terminaron, sin novedades y el nuestro décimo y en los premios. No le faltaba el aliento y estaba con todas las ganas. En la llegada, pasa Tschieder (un campeón, por cierto) y los del lote de punta y nosotros entusiasmados con el pollo nuestro, mirando hacia la calle Moreno….

Y aquí el hombre hizo una pausa. Me pareció ver una lágrima, Acarició la copa que nunca había soltado y tomó impulso – y aire- para el epílogo, aunque todo me indicaba que a esa historia le faltaban un par de páginas. …pasaron todos y no llegó nunca. Nos miramos todos y pensamos que se había caído en la última vuelta, incluso salimos a ver con las motos, preguntamos y nadie vio nada. Jamás llegó.

Mucho se habló del tema. Que lo desaparecieron, que lo mataron. Nunca se supo. Se llamaba Adalberto Mirko Segarra y esa podría haber sido su consagración, pero nunca lo vimos más en una bicicleta de carrera. Tampoco lo vimosa él. Fue una tormenta de verano en un invierno duro y doloroso.

Usted se preguntará que hago con la copa. Me la presta Norberto Capella, un gran tipo, familia de corredores. Yo lo vi correr a su padrino que era Epifanio Sánchez y a su tío Omar Capella. Qué corredores. Entonces vengo acá todos los 9 de julio y me quedo mirando para ver si llega, si algún día cruza la meta. ¿Parece muy tonto, no? Yo no lo creo. Algunos pensaron que lo habían desaparecido, pero otros sostienen que se fue en la última vuelta porque lo estaba esperando en la meta un marido celoso, curiosamente un sindicalista de la organización a quien dicen que Segarra le caminaba a la mujer. Yo creo que esta es la verdad. El pibe se asustó y se fue a la misma mierda, con bicicleta y todo. Qué historia! Si quiere, escríbala, yo sé que a usted le gustan estas cosas.

Puede ser, le contesté. Una historia de amor siempre tiene un contenido extra; no se atractivo, pero si atrapante, aunque aquí era bastante borros, demasiado oscuro como para hilvanar algo sin otro testimonio que un anciano en una capilla.

Antes de despedirme quise ser cortés y esa cortesía me dio la llave al caso. Perdón, no le pregunté su nombre.

Adalberto Mirko Segarra. Pero ya no soy. Solo quise ser.

Diciembre 2017 (Del libro "La oscura existencia del Bayo Pellegrini", del mismo autor).