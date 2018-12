"En Rafaela seguimos trabajando por un sueño y una construcción colectiva"

La Plaza 25 de Mayo se convirtió ayer en un gran escenario en el que se desarrolló "Rafaela en Acciones", una gran fiesta con diversas propuestas para los rafaelinos. Desde las 18:00, fueron llegando familias y grupos de amigos para recorrer la edición navideña de la Feria de Artesanías, Arte y Diseño y degustar creaciones de emprendedores gastronómicos de la ciudad.Este evento, que fue organizado por la Municipalidad de Rafaela, contó con música a cargo del DJ Lucas Mensi para dar inicio a una tarde diferente. En la ocasión, también se expuso el equipamiento municipal adquirido y de Rafaela en Acción, el programa impulsado desde este año para brindar más y mejores servicios a los distintos barrios en el marco de un proceso de descentralización.La tarde continuó con la presentación de una serie de shows del taller de música del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) en barrio 2 de Abril y bailarines integrantes del espacio, y el taller de música popular de la Escuela Municipal de Música "Remo Pignoni". Todos se lucieron en el escenario montado en el nacimiento de bulevar Santa Fe y se llevaron como premios cálidos aplausos del público que se llevó sus propios sillones o aprovecharon las mesas y sillas que se instalaron.Posteriormente, fue el turno de la Orquesta Municipal de Tango junto a Lilian Fernán como artista invitada e integrantes del taller barrial de tango a cargo de Jaquelina Picca y Rafaela Sangalli.Finalmente, salió a escena el intendente Luis Castellano para presentar "Rafaela en Acciones", un balance de su gestión al frente del Municipio y la proyección del video "Rafaela sos vos".SIETE AÑOS JUNTOS"Todos los años, a fin de año tenemos la obligación de hacer un balance de gestión y presentarlo ante la comunidad. Nos pareció este un buen momento para poder hacerlo. En un año de dificultades y complejo, nosotros decidimos trabajar fuertemente en temas que creíamos importantes. En este sentido, apostamos a la obra pública para mantener la circulación de trabajo y la producción en Rafaela y estar cerca de la gente en momentos difíciles como la falta de trabajo, con la mayor cantidad de acciones posibles", comenzó explicando el Intendente."Hace siete años, los rafaelinos me honraron con la posibilidad de conducir el destino de esta ciudad como intendente y hemos iniciado un proceso de transformación. Le tengo que agradecer a mucha gente, a todo mi equipo fundamentalmente, a todos los empleados municipales que hacen de esta ciudad la más hermosa de Argentina, y a las instituciones y vecinos que desde cada lugar hacen posible que sigamos construyendo la Rafaela que soñamos y queremos. Pero fundamentalmente, quiero agradecerle a mi familia que sin ellos esta actividad se hace difícil. Y enormemente agradecido a Dios por esta posibilidad", mencionó.Además, recordó: "Habían llovido 300 milímetros y muchos barrios de la ciudad con un metro de agua. Hace 20 días llovieron nuevamente 300 milímetros en solo 24 horas y, salvo algunas situaciones puntuales, la ciudad con sus desagües se comportó bien. El proceso de transformación de desagües va evolucionando con un plan. También discutíamos sobre el adoquinado, si lo tapábamos, si lo revalorizábamos, quién lo pagaba. Esa discusión empieza a estar saldada porque ya llevamos el 70 por ciento de las calles readoquinadas y revalorizamos nuestro patrimonio de más de 100 años. Rafaela va cambiando y vamos trabajando en ese sueño y en esa construcción colectiva".OBRA PUBLICACastellano enumeró las "obras que tenemos en marcha: hemos culminado avenida Vieytes - Marchini en el Sur de Rafaela, una de las avenidas más importantes que vincula todo el sur. Fue la primera avenida iluminada con LED. Estamos trabajando en la remodelación de la otra avenida grande que es Gabriel Maggi y que vamos a terminar en el mes de enero y que vincula a los barrios del Norte".. Por supuesto que estas obras son con fondos nacionales, provinciales y locales. Estamos trabajando en el plan de desagües, el Canal Norte, una vieja obra con el sector que nos permite canalizar todo lo que es el programa de desagües de la cuenca norte", agregó.También "estamos terminando el desvío de tránsito pesado en el sector norte para sacar los camiones de avenida Gabriel Maggi. Hace 7 años hablábamos de dos ciclovías: Falucho y Vélez Sarsfield. Hoy estamos llevando adelante un plan de casi 60 kilómetros de ciclovías en la ciudad. En esto pensamos que en un momento de dificultades y crisis, inyectar dinero en la obra pública para mantener el empleo y tener programas para estar más cerca de la gente y poder brindarle trámites, modernización y el acompañamiento que necesita".SEGURIDAD"Una de las claves fundamentales de la cercanía es la Guardia Urbana. Hay muchos agentes que trabajan en la prevención, hemos incorporado 25 nuevos agentes que es más de la mitad de la dotación y cumplen una tarea de prevención enorme: 140 mil intervenciones al año", explicó Castellano."Tenemos problemas de seguridad, y ahí estamos con el reclamo permanente a las autoridades provinciales y nacionales para que se hagan cargo de lo que les corresponde y también en coordinación con la Justicia. Pero la GUR ha hecho que muchas cosas se evitaran. Ahí hemos puesto mucha inversión en personal, móviles, tecnología y para el año que viene en más cámaras de seguridad", aclaró.TRANSPARENCIACon respecto a este tema, dijo que "nosotros creemos que la transparencia es un tema clave, por eso. Nosotros queremos ser evaluados por los vecinos y las instituciones de la ciudad"."En nuestra web, en la parte de Gobierno Abierto, se puede entrar para ver todo: licitaciones, compras, gastos, contratos, nuestros sueldos, declaraciones juradas. Nosotros tenemos la obligación de mostrar absolutamente todo y esa es la clave de la transparencia", destacó el mandatario.INCLUSIONEn lo que respecta a inclusión, remarcó que "hay más de 2.600 chicos que aprenden música en la Escuela Municipal de Música, o teatro en la Escuela Municipal de Artes Escénicas, o un oficio en la Escuela Municipal de Capacitación en Oficios, o un arte en el Liceo. En los jardines municipales hay alrededor de 400 chicos que asisten todos los chicos".El tema educativo: "estamos en un proceso de transformación en ciudad universitaria con cinco universidades, 54 carreras, 6.000 estudiantes universitarios, pero si los chicos no terminan la secundaria, es la construcción de un castillo sin cimientos. Por eso empezamos a trabajar para que los chicos puedan terminar la escuela secundaria con el programa deen el cual ya llevamos 1.500 chicos en 6 años de trabajo que pudieron empezar y terminar la escuela secundaria".Este año "comenzamos el programaPorque detectamos muchos chicos que empezaban la secundaria pero por distintas razones les quedaban materias sin rendir y no terminaban la secundaria. 350 personas vinieron a inscribirse en el programa y ya tenemos 70 que se recibieron. Algunos de ellos comenzaron a trabajar y otros quieren seguir estudiando. Entendemos que la educación es la clave del desarrollo, por eso hablamos de inclusión, educación, deporte, cultura".PARTICIPACION CIUDADANA"Si no existe la participación ciudadana, el vínculo con las instituciones y con los vecinos, no se puede construir una ciudad. Más de 1.400 personas pasaron por los talleres barriales, los 30 encuentros barriales que hicieron con las comisiones barriales, el trabajo con los adultos mayores, la selección de un registro de ancianos junto con la Comisión de Adultos Mayores, las Comisiones Asesoras Municipales", expresó.Por último, concluyó: "En definitiva, una de las fortalezas de la ciudad es trabajar junto a las instituciones. A nosotros nos honra poder hacerlo juntos y es parte de la construcción colectiva de esta ciudad".