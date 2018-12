El PJ provincial no puede pagar la EPE

El diputado provincial y secretario general del PJ de la ciudad de Santa Fe, Leandro Busatto, le reclamó al gobernador Miguel Lifschitz que le pague a su partido la deuda por los votos conseguidos por el sello en las elecciones pasadas para, entre otras cosas, poder costear el funcionamiento de la sede partidaria."Le pedimos a la provincia cumplir con los partidos políticos saldando deudas que tiene. Esperamos que el pago se haga realidad antes de fin de año porque estamos con dificultades económicas y en nuestro caso no podemos siquiera pagar luz", sorprendió el legislador, quien además es uno de los precandidatos a gobernador por el PJ santafesino.Adeudamos boletas (de la EPE) porque el gobierno hace 14 meses que no paga el monto correspondiente a los votos de la elección pasada", dijo, y agregó que el partido tiene además de los gastos corrientes a "seis empleados de planta permanente". En ese contexto, admitió Busatto, financiar la próxima campaña será "complicado, complejo y adverso", aunque aclaró que el dinero establecido por la cantidad de votos cosechados en los comicios pasados llega a los partidos y no a los eventuales candidatos.CONSULTABusatto se despachó con ese reclamo ante las cámaras de Canal 3 de Rosario cuando le estaban preguntando si el PJ iba a respaldar la idea que lanzó Lifschitz de avanzar con la reforma constitucional a través de un plebiscito no vinculante, que se pondrá a consideración de la ciudadanía junto con las elecciones para renovar autoridades provinciales.Sobre este punto, Busatto consideró consideró "saludable" realizar una consulta popular para que "la población participe" en si es necesario o no reformar la Constitución de Santa Fe.Busatto dijo estar "a favor" y aclaró que "aunque no sea vinculante" el resultado de la consulta podría servir de acuerdo básico para que el próximo gobierno encare el tema. (Fuente: Uno de Santa fe)