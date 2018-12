¿Qué hacemos con las motos sin patente y los que no usan casco?

El problema del tránsito en nuestra ciudad viene de larga data y se complejiza con el aumento del parque automotor, la falta de políticas públicas y los ciudadanos que circulan sin respetar las normas, especialmente los motociclistas que no usan el casco y otros tantos circulan sin la chapa patente. Seguramente, será uno de los ejes de la campaña electoral en el 2019.Actualmente, en el parque automotor en Rafaela, que están registrados, totalizan 89.503, clasificados entre 32.121 automóviles, 7.002 pick/furgón, 2.247 camión/acoplado, 47.271 motocicletas y 862 otros, precisa Gabriel Fratini, coordinador de Protección Vial y Comunitario del Municipio, ante la consulta de este cronista de LA OPINION.-Seguridad y tránsito son prioridades en la gestión de Castellano, así lo había determinado el Intendente tiempo atrás. En las políticas municipales hay varias campañas que venimos realizando, entre ellas "Tu vida vale", "Mi primera licencia de conducir" (entre 18 a 21 años), en la que se hace hincapié en el uso del caso, de hecho regalamos algunos cuando se termina ese curso. Otras son con "Casco cargás" y el casco inflable que se lleva para promocionar actividades públicas y privadas. Se suman los controles que realizamos en la calle, tratamos de optimizar los recursos humanos, en menor período de tiempo y en distintos lugares con más 3.000 controles este año (9 controles por día) con seis inspectores de tránsito frente a los 2.227 controles en 2017.-Hasta el momento llevamos hechas 7.210 actas por no uso del casco y en 2017 fueron 8.399 actas por no uso de casco. Por eso, se incentiva el uso del casco mediante los medios de comunicación, publicidades de todo tipo, las campañas y los controles. Con el casco se trabaja por una cuestión de resguardar la vida y la integridad física de las personas.-No sé exactamente cuántas motos hay sin patentar, pero si te puedo decir que este año se realizaron 956 actas por no contar las motos con la chapa correspondiente y en 2017 se labraron 1.109 actas. Generalmente, cuando no la tienen las motos son secuestradas preventivamente y depositadas en el galpón municipal.En este tipo de controles callejeros, hace tiempo que se puede constatar que en no pocas ocasiones los jóvenes motociclistas se terminan escapando por no contar con casco y/o patente, produciendo a veces accidentes. "En algunos se escapan. Cuando armamos controles con otras fuerzas de seguridad, a veces se los detiene. Por eso se hace acta por no acatar la orden del inspector con orden de detención", admite el funcionario municipal.Fratini mencionó que "a veces los controles se hacen de manera conjunta con otras fuerzas de seguridad con Gendarmería, Policía provincial, los fines de semana, obviamente siempre apuntando al casco, a las cuestiones de seguridad, a temas estructurales del vehículo con luces, buenos frenos, identificado con la chapa patente, siendo una de las prioridades".Otro de los consultados por este diario fue el concejal Lisandro Mársico (PDP), quien viene presentando distintos proyectos en la materia, recordando que "en diciembre de 2017 se presentó un proyecto para retener las motos a los que no lleven el casco puesto el conductor o el acompañante, estando vigente con la campaña de tres meses, que vencería en el mes de febrero de 2019, y luego entrará en vigencia la norma que comienza a retener las motos, siendo una modificación al código de tránsito. Hay otra ordenanza sobre la aplicación de los radares por velocidad a través de un convenio con la UTN, hay un radar que funciona en ciertos horarios todos los días para medir las velocidades de los vehículos".Y agregó: "está en comisión un proyecto para retener las motos que no llevan las patentes cuando están detenidas, siendo otra modificación al código de tránsito, pero cuando están circulando está vigente en la legislación. Además presenté un pedido de informes sobre las fotomultas que están ubicadas en Río de Janeiro, Aconcagua y bulevar Santa Fe, y en Pellegrini y bulevar Lehmann estaban funcionando y nunca me contestaron, pero me dijeron que no funcionan en forma extraoficial".