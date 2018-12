Leoni se reunió con Cristina F. Kirchner

En la sede del Instituto Patria, la senadora Cristina Fernández de Kirchner recibió a la conducción de la Corriente Federal de Trabajadores y mantuvo un extenso diálogo con prolongado debate sobre la situación internacional, la profunda crisis que atraviesa la Argentina y la alarmante situación social que tendrá su pico máximo de tensión en marzo del año que viene. También la ex Presidenta, expresó su preocupación por la Deuda Externa contraída en la gestión de Macri, y su difícil posibilidad de pago así como el estrangulamiento que esto genera para cualquier proceso de desarrollo sostenible.Cristina Fernández bregó por un gran Frente Patriótico superador de las representaciones políticas actuales que abarque expresiones de los trabajadores, empresarios, movimientos sociales, religiosos, intelectuales, científicos y en definitiva, representantes de las organizaciones libres del pueblo.Advirtió que solo podríamos superar la profundidad de la crisis, retomar un proceso de crecimiento con trabajo para la inclusión social y un desarrollo sustentable, si los argentinos somos capaces de generar un gran pacto o acuerdos estratégicos, con políticas públicas que trasciendan los gobiernos y se regenere un modelo que defienda los intereses de toda la comunidad nacional.De allí que la dirigente más importante de Argentina destacara el papel de la Corriente Federal de Trabajadores en el conjunto del Movimiento Obrero, bregando por la unidad en la lucha con contenido y destacando el debate del Programa de los 27 puntos como propuesta del mundo del trabajo.El titular de FESTRAM Claudio Leoni le hizo entrega de un recuerdo personal que Néstor Kirchner, en 2002, había dejado a todos los Trabajadores Municipales y Comunales de la Provincia y Cristina Fernández renovó su compromiso de visitar la sede sindical que lleva el nombre del ex mandatario. Leoni reafirmó el apoyo incondicional del MAS-UC a su candidatura presidencial e intercambiaron opiniones sobre las próximas elecciones en Santa Fe.Cristina expresó su preocupación para que en el proceso electoral se priorice la difícil y dura realidad que viven amplios sectores populares y no la especulación individual de los dirigentes. “La unidad no es amontonamiento, es con programas y propuestas que contengan a todos”, aseguró quien fuera dos veces Presidenta de todos los argentinos.