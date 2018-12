Una moto robada la vendían por whatsapp

A las 12:30 de ayer, personal de Guardia de Infantería tomó conocimiento de la sustracción de una moto Corven 110 y que mediante mensajes y grupos de whatsapp, vendían las partes del motovehículo, estableciéndose que estaba en calle Carrero Podio al 2100.La fiscal Gabriela Lema ordenó una requisa que dio resultado positivo, con el hallazgo de la moto desarmada, y se ordenó la aprehensión de los moradores Diego C. de 35 años y Jorgelina C. de 38, por encubrimiento. Además, en la pieza de su hijo Máximo C. de 17 años la policía halló una tumbera. Se ordenó también su detención por encubrimiento. Continuó el procedimiento personal de la Comisaría 1ª.