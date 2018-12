Colidio fue convocado para el Sudamericano

El entrenador de la Selección argentina Sub 20, Fernando Batista, dio ayer la lista de 23 convocados que disputarán el Sudamericano que otorgará cuatro boletos para el Mundial de Polonia. La competencia se disputará entre el 17 de enero y el 10 de febrero, en Chile, y la albiceleste debutará el 20 frente a Paraguay. Argentina, cabeza de serie del grupo B, completará su participación ante Ecuador el 22; con Uruguay, el 24; y con Perú, el 26. De esa zona, clasificarán los tres mejores ubicados y se cruzarán con otros tres de la A, compuesta por Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y Bolivia. En la rueda final, se enfrentarán todos contra todos y los mejores cuatro clasificarán al Mundial de Polonia, que se jugará entre el 23 de mayo y 15 de junio. De todos los futbolistas que quiso citar "Bocha" Batista, el único que no fue cedido fue Ezequiel Garré, quien juega en el Manchester City. Entre los más destacados, se encuentran Ezequiel Barco, Leonardo Balerdi, Agustín Almendra, el rafaelino Facundo Colidio (ex Atlético de Rafaela y Boca), Maximiliano Romero, Thiago Almada y Facundo De la Vega, que tiene tan sólo 17 años y varios partidos en la primera división de Lanús. Esta es la nómina completa con sus respectivos clubes: Nehuén Pérez, Aaron Barquett, Fausto Vera (Argentinos Juniors), Ezequiel Barco (Atlanta United), Manuel Roffo, Leonardo Balerdi, Agustín Almendra (Boca Juniors), Facundo Mura, Jerónimo Portau (Estudiantes de La Plata), Facundo Colidio (Inter), Pedro De la Vega, Lautaro Morales (Lanús), Aníbal Moreno (Newell´s Old Boys), Maximiliano Romero (PSV), Santiago Sosa, Julián Álvarez (River), Francesco Lo Celso (Rosario Central), Elías Pereyra, Adolfo Gaich, Manuel Insaurralde (San Lorenzo), Facundo Medina (Talleres), Francisco Ortega y Thiago Almada (Vélez Sarsfield).