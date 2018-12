La B Metropolitana tendrá 5 ascensos a la B Nacional

La AFA decidió aumentar los ascensos a la Primera B Nacional por la reestructuración de los torneos, pero la misma se dio en plena disputa del certamen de ascenso. Ahora habrá cinco ascensos desde la Primera B Metropolitana a la B Nacional, ya que subirán de categoría los primeros cuatro de la tabla de posiciones y un quinto que saldrá de un Reducido que disputarán los equipos que terminen entre los puestos 5 y 8.El Comité Ejecutivo de la AFA, a través de una Asamblea, aprobó la reestructuración de la B Nacional, que pasará a tener -desde mediados de 2019- un total de 32 participantes, divididos en dos zonas de 16 equipos. Si bien en un principio desde la AFA se planeó dividir los equipos en dos zonas -Interior y Metropolitana-, finalmente no será así, porque habrá una elección de los integrantes de cada grupo, para que todos los clubes estén en la mayor igualdad de condiciones posible en cuanto a los gastos en movilidad. Los que no se mostraron conformes con esta reestructuración fueron los clubes del Interior, porque pese a haber cinco ascensos desde la Primera B, sólo subirán dos del Federal A. En la actualidad la B Nacional tiene 25 equipos, y en esta temporada que terminará a mitad del 2019, se ascenderán dos y descenderán la misma cantidad (uno directamente y otro indirectamente afiliado a la AFA), por lo que quedarán 21. A estos equipos hay que sumarles los cuatro que bajan de la Superliga y los siete (cinco más dos) que suben, pero aún el Comité Ejecutivo aún no definió qué ocurrirá con la Primera C y la D. Actualmente, la C cuenta con 20 participantes; mientras que la D, con 15.