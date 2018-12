Alfaro se despidió de Huracán y es inminente su llegada a Boca

El presidente de Boca, Daniel Angelici, y el director deportivo de la entidad de La Ribera, Nicolás Burdisso, se reunirán este fin de semana para definir el nombre del entrenador al que le ofrecerán el cargo que dejó vacante Guillermo Barros Schelotto.Gustavo Alfaro, uno de los principales apuntados para sentarse en el banco "xeneize", se despidió de Huracán y se encamina para vestirse el buzo azul y amarillo. Ambos dirigentes vienen teniendo charlas permanentes en cuanto al futuro técnico de Boca y por eso decidieron juntarse mañana o el domingo para llegar a un acuerdo. Una vez que Angelici y Burdisso lo definan se estima que comenzarán las negociaciones con el técnico elegido con quien tendrán una reunión para dialogar acerca del proyecto y el contrato, lo que llevaría uno o dos días. Con este panorama, el anuncio y la presentación del reemplazante de Barros Schelotto podría realizarse antes de fin de año.En cuanto a los candidatos, el rafaelino Gustavo Alfaro es el preferido de la dirigencia. Según supo NA, el actual entrenador de Huracán llegaría en las próximas horas al país y lo seduce la posibilidad de dirigir a Boca. En ese marco, el principal candidato para suceder al "Mellizo" publicó una carta para despedirse del "Globo". "Deseo expresar a través de este comunicado en mi nombre y el de mi CT la finalización de mi vínculo contractual con el Club Atlético Huracán, decisión muy compleja para mí, desde lo emocional y desde lo deportivo", manifestó Alfaro, que destacó los "18 meses maravillosos e inolvidables" que vivió en la institución de Parque Patricios. Tras señalar que "las razones y las causas no son sencillas de explicar, o tal vez de aceptar", el DT recordó que "todas las cosas" en su vida le "han costado mucho". Y agregó: "Ya en esta etapa de cierre de mi carrera, soy convocado a un proyecto deportivo por el cual desearía atravesar". "Sé que esto no es fácil de entender o de aceptar cuando se analiza desde la pasión y no desde la razón. Sé que quedará gente dolida, defraudada o tal vez decepcionada y sé que en esta profesión los entrenadores no estamos ajenos al escarnio público", reconoció.Sin embargo, Alfaro subrayó que "no quedan más que palabras de gratitud hacia el Mundo Huracán". "A la gente le pido perdón, no les pido que me entiendan. Sólo les agradezco cada voz de aliento en la tribuna, en la calle, en el banderazo, en esa frase que contextualizaba todo: Gracias, nos devolviste el orgullo. Sé que tal vez la próxima que nos crucemos las voces sean de insultos, pondré una coraza a mi corazón como a menudo hacemos los entrenadores para protegernos", finalizó el técnico en su carta de despedida.