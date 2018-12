Quieren que viralización de imágenes sea delito

CÓRDOBA, 23 (NA). - Organizaciones cordobesas buscan modificar el Código Penal para que la "pornografía no consentida", es decir, la viralización de imágenes o videos íntimos sin el aval de algún protagonista, sea considerada un delito. "Es erróneo llamarle `pornoveganza´, ya que en ocasiones es por ese motivo pero puede ocurrir por otras causas como por despecho o broma. En nuestro país, las personas que resultan víctimas de la pornografía no consentida no encuentran un mecanismo claro de protección legal", explicó a Cadena 3 Silvina Lemos Hoffman, abogada coordinadora del proyecto. Además, remarcó que lo primero que intentan con el proyecto es que ese contenido deje de circular una vez que fue viralizado.