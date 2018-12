Cuestionamientos de las pymes al Gobierno

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El modelo económico puesto en marcha por el Gobierno "no contempla las necesidades" del sector pyme, mientras que tampoco "sostiene la producción nacional ni la creación de empleo genuino", cuestionó la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios.La entidad criticó en un comunicado que "desde sus inicios, la actual gestión fue desmantelando todos los instrumentos de los que dispone el Estado para intervenir efectivamente en áreas esenciales"."Ratificamos, que el modelo económico que se viene implementando desde diciembre de 2015 no contempla las necesidades de este sector, no sostiene la producción nacional ni la creación de empleo genuino", se agregó."En ese camino se tomaron medidas de desregulación financiera, apertura importadora, eliminación y reducción de retenciones, en línea con una libre flotación del dólar", apuntó y argumentó que "la escasez de divisas resultante de este esquema se fue compensando con un fenomenal endeudamiento externo".También se refirió a la solicitud de ayuda financiera al FMI y sostuvo el organismo internacional "impone junto con el Gobierno un programa de ajuste fiscal que pide esfuerzos proporcionalmente más altos a los sectores más castigados por la crisis".