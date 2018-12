El año más difícil para el sector, según la UIA

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, sostuvo que este año "debe haber sido el más difícil para el sector", mientras aseguró que finaliza con un freno en la actividad "muy fuerte".

"El año que está terminando, para la industria debe haber sido el más difícil y empezó distinto", analizó.

Pronosticó que "vamos a terminar con un parate muy fuerte", aunque estimó que "ahora va a empezar una recomposición salarial".

"Hemos tenido una devaluación del 100 por ciento y eso ha hecho perder poder adquisitivo muy fuerte", apuntó.

Subrayó, de ese modo: "En el caso de la industria es muy heterogéneo. Diría que hay sectores que del anterior Gobierno ya venían cayendo. Por ejemplo, textiles y calzados".

Con relación al Riesgo País, resaltó que se debe a "la desconfianza de que la Argentina pueda salir y sea un país superavitario, que su sector productivo gane más y pueda pagar intereses o deuda, lo que no se está viendo".

Acevedo destacó que "hay algo que no está funcionando" y puntualizó: "No creo que sea sólo lo político".

"Lamento tener una mirada tan pesimista, pero estoy viendo que cayeron fuertemente las importaciones", argumentó.

En ese sentido, insistió: "Hay que salir, vender y ser un proveedor confiable. Todo eso se logra con trabajo". .

Además, se refirió al tipo de cambio, que finalizó la semana en un nivel estable y consideró: "Tenemos un dólar que está alineado con las demás variables". .

Criticó que en la Argentina no hay "una política a largo plazo" y agregó que "el año que viene tenemos elecciones y las opciones son o continuar este rumbo o ir a otro lado totalmente distinto y ahí también está parte del Riesgo País".

"La Argentina tiene todo para producir riqueza, pero se tiene que organizar, bajar impuestos", indicó y recomendó evaluar "por dónde se va a empezar a crecer".