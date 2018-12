Atlético, único invicto

En nuestra edición de la víspera informamos que Atlético de Rafaela logró su quinta victoria consecutiva en la Liga Provincial de Básquetbol, y mantuvo el invicto ante el durísimo Almagro de Esperanza. Fue 75 a 69 con 27 puntos de Jonatan Faber y 12 de Juan Bertero, mientras que en el visitante anotó 13 Germán Baigorria y Ezequiel Chiozzi hizo 11. El equipo de Marcelo Miretti quedó como única escuadra que no sufrió derrotas, ya que perdió Alma Juniors, que era el otro que ostentaba ese mérito hasta el viernes.Hoy compartimos el resto de la fecha de la Zona A: Sportsmen Unidos de Rosario se mantiene cerca, ya que doblegó en el Alfredo Figna a Ceci de Gálvez por 69 a 63 con 23 puntos de Angelo Carlachiani más 12 de Mauro Aparicio y Horacio Fascia. En la visita anotó 23 Martín Chavarini y colaboró con 12 Gastón Villalba.El jueves San Lorenzo de Tostado le había ganado a Libertad de Villa Trinidad por 86 a 63 para su primera victoria de la campaña y tuvo fecha libre Sportsman de Villa Cañás.La tabla de la zona A tiene a Atlético Rafaela con 10 (5-0), Sportsmen Unidos de Rosario con 9 (4-1), Sportsman de Villa Cañás con 8 (3-2), Almagro de Esperanza 7 (2-3), Ceci de Gálvez 7 (2-3), San Lorenzo de Tostado 7 (1-5), y Libertad de Villa Trinidad 6 (1-4).En la Zona B le habíamos contado sobre el sexto traspié de 9 de Julio, como local ante Temperley de Rosario por 90 a 80.El dato de este grupo es que se terminó la racha de Alma Juniors de Esperanza al caer en Venado Tuerto frente a Centenario por 86 a 85. En el local, que dio una de las grandes sorpresas de la fecha, anotó 27 puntos Martín Sánchez, hizo 16 Santiago Cordero y 15 Tomás Nicolau. En la visita se destacaron Germán Andrés con 24 y Facundo Rittiner con 20.Racing de San Cristóbal, en tanto, volvió a la punta al derrotar por 87 a 64 a Independiente de Chañar Ladeado con 24 de Sebastián Abba y 18 de Federico Quinteros. Andrés Miguel anotó 14 y Abel Garrone 13 para la visita, que tuvo apenas 6 minutos en cancha a Bruno Mártire.La tabla de la zona B tiene a Alma con 9 (4-1), Temperley con 9 (4-1), Racing con 9 (4-1), Trebolense 7 (2-3), Independiente de Chañar Ladeado 7 (2-3), Centenario 7 (2-3) y 9 de Julio 6 (0-6).Por su parte, en el grupo C -donde tuvo fecha libre Ben Hur- hubo dos sorpresas, ya que Unión de San Guillermo cortó la racha de victorias de Atlético Sastre al ganarle por 69 a 64 con 23 puntos de Sebastián Perussia y 19 de Gustavo Calorio, mientras que para la AKD anotaron 17 Juan Poloni y Leónidas del Castillo. En el otro duelo de la noche, Atenas de Venado Tuerto ganó en Santa Fe ante Rivadavia por 77 a 69. Para los venadenses hizo 18 Manuel Mira y 15 Santiago Zalio. Para el local 17 Francisco Spicchiali. El miércoles Peñarol de Elortondo le había ganado a El Tala 78 a 75.La tabla de la zona C tiene a Rivadavia Juniors con 10 (4-2), Atlético Sastre 9 (4-1), Unión de San Guillermo 8 (3-2), Peñarol de Elortondo 8 (3-2), El Tala 7 (2-3), Atenas de Venado Tuerto 7 (2-3), Ben Hur de Rafaela 5 (0-5).También hubo acción en la zona D, en la que la punta es para tres. Talleres de Villa Gobernador Gálvez alcanzó a Argentino de Firmat tras ganarle a Atlético María Juana por 81 a 64 con 28 tantos de Matías Medrano y 13 de Leandro Faranna. En la visita hicieron 18 Gastón Cornalis y Facundo Pautasso.Otro que se sumó a la zona de elite de la tabla fue Brown de San Vicente, que se impuso en San Justo a Colón por 85 a 81 con 29 de Santiago Caligaris y 18 de Jonatan Morero. Para el local convirtieron 17 Lucas Beltrame y Gustavo Imsandt. El martes Puerto San Martín le ganó a Platense de Reconquista por 87 a 72.La tabla de la zona D tiene a Argentino con 9 (4-1), Talleres 9 (4-1), Brown de San Vicente 9 (4-1), Puerto San Martín 8 (2-4), Platense con 7 (2-3), Colón de San Justo 6 (1-4), Atlético María Juana 6 (1-4). (Fuente: prensa Federación Santafesina).