Pichetto: "no procede la prisión preventiva"

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente del bloque del PJ en el Senado, Miguel Angel Pichetto, insistió en que a su entender "no procede la prisión preventiva" de la ex mandataria Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos, ya que señaló que no ve "la necesidad" de esa medida."Es totalmente válido el procesamiento, pero no vemos realmente la necesidad de la prisión preventiva, que no se puede utilizar como pena anticipada", sostuvo el referente peronista.El rionegrino explicó que se trata de "la posición histórica del Senado" y remarcó que "el principio de inocencia se rompe con la sentencia firme. Es un criterio jurídico".En ese sentido, explicó que "sentencia firme hay cuando la Cámara de Casación después de ratificar condena en el Tribunal Oral rechaza el recurso extraordinario".En la previa del envío del pedido de desafuero de la líder de Unidad Ciudadana que hará el juez federal Claudio Bonadio al Senado, el senador consideró que se trata de "un debate de carácter político y jurídico", aunque ratificó su postura, al reiterar que "para mí no procede la prisión preventiva"."Por supuesto que lo vamos a rechazar. Hemos entendido siempre en este tipo de temas de casos con un rechazo, fundamentalmente porque la prisión preventiva se da en una etapa preliminar de la investigación y no hay ningún riesgo de fuga", manifestó.