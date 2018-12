Ben Hur goleó en su primer amistoso

El primer ciclo de la pretemporada de Ben Hur de cara al torneo Regional Amateur se cerró ayer con un positivo ensayo ante 9 de Julio de Morteros, al que el equipo dirigido por Carlos Trullet derrotó por 3 a 0 al cabo de 60 minutos de juego, divididos en dos tiempos de 30.

Con tres semanas de trabajo, se vieron pasajes interesantes desde la idea táctica que propone el entrenador. Presión en campo rival, en determinadas ocasiones sobre la salida de los defensores contrarios; laterales volantes (el planteo inicial defensivo fue con línea de tres) que se desdoblan con generoso despliegue, y mediocampistas internos de buen manejo para filtrar pases hacia los puntas o llegar a posición de remate cerca del arco rival.

Se nota que la premisa pasa por tener el control del balón. Que el equipo se defienda a partir de esa tenencia. "Pocho" Pavetti jugó suelto, por momentos bajando al propio campo para recibir y desde allí tocar. Pero con obligación de estar lo más posible de tres cuartos de cancha hacia adelante. Asoma como el futbolista que tiene la responsabilidad de construir el fútbol y que se seguirá trabajando hasta el 27 de enero para ver quién puede ser su socio ideal en el medio. Ayer arrancó el pibe Joaquín Castellano, de buenas condiciones técnicas, y en el segundo tiempo ingresó Santiago Paz que -ante un rival que también iba metiendo cambios- se lo notó con mucha soltura y buena lectura de juego.

En las bandas el elenco benhurense mostró una supremacía importante. Por derecha Mathier durante todo el encuentro, y por izquierda con el pibe Alemandi en el primer tiempo, y Guibert en el segundo, hubo cambios de ritmo muy interesantes.

En cuanto a la parte ofensiva, Nahuel Vera es un tanque, pero no es un negado técnicamente. Puede jugar de espaldas al arco y triangular. Ynfante tiene mayor movilidad y se mostró cerca del gol, pero le faltó puntería en dos chances en el primer tiempo.

Los tres goles llegaron en el segundo tiempo de 30', en una ráfaga de 5 minutos. Primero con Pavetti llegando a definir por la derecha, luego de varios toques; luego por Vera definiendo por arriba del arquero, y el último también del futbolista de Recreo, terminando una acción donde desbordó Guibert.

Cabe mencionar que el "9" de Morteros tiene una semana menos de trabajo que el Lobo, pero posee individualidades muy interesantes para la categoría, como el ex volante del León rafaelino Iván Peralta, y los delanteros Santiago "Mono" Sánchez, Walter Wasinger y Ezequiel Carballo (ex Unión de Sunchales). Prácticamente no generó jugadas de peligro en los 60 minutos, pero hubo solidez tanto del Flaco Manera como de Besaccia (luego Baranonosky, ver aparte), Ybañez y Kummer. No obstante, cuando esté más trabajado, seguramente el representativo morterense puede ser otro animador importante del torneo.



BEN HUR 3 - 9 DE JULIO (M) 0

Estadio: Néstor Zenklusen.

Arbitro: Javier Simoncini.

Ben Hur: Rodrigo Manera; Nicolás Besaccia (30' Francisco Baranosky), Luis Ybañez y Luciano Kummer; Gustavo Mathier, Leandro Sola (30' Ezequiel Saavedra), Joaquín Castellano (30' Santiago Paz) y Martín Alemandi (30' Germán Guibert); Pablo Pavetti; Ignacio Ynfante (30' Leonardo Ochoa) y Nahuel Vera. DT: Carlos Trullet.

9 de Julio de Morteros: Emanuel Ferreyra; Néstor Montiel, Rafael Marcengo, Joaquín Bertonasco y Agustín Gaido; Iván Peralta y Juan Pablo Quiroga; Walter Wasinger, Santiago Sánchez y Facundo Gaido; Ezequiel Carballo. DT: Mariano Cambursano.

Goles: ST, 2' Pavetti (BH), 5' y 7' Vera (BH).



LO DIERON VUELTA

Los suplentes benhurenses, en su mayoría juveniles del Club, revirtieron un 0-2 en el primer tiempo y terminaron ganando 3 a 2 en el otro encuentro de 60 minutos en el mediodía rafaelino.

El equipo que arrancó fue con Matías Astrada; Tomás Asteggiano, Nicolás Guglielmone y Gerónimo Astrada; José Alberto, Santiago Paz (Matías Ferreyra) y Ramiro Contrera; José Escalada e Ignacio Forni; Leonardo Ochoa (Pablo Palomeque) y Novello.

Los goles de Ben Hur fueron a través de Escalada, en dos oportunidades, y Ferreyra. Heredia y Marcengo habían convertido para la visita.