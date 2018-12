BUENOS AIRES, 23 (NA). - El gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, volvió a manifestarse a favor de un armado opositor "transversal" que permita sortear la polarización entre el Gobierno y el kirchnerismo, y consideró que el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, "puede ser el hombre del consenso".Lifschitz evaluó que la polarización entre el presidente Mauricio Macri y la ex presidenta Cristina Kirchner "es funcional a este Gobierno" y que por ello la propuesta electoral de la oposición en 2019 "debe ser transversal"."Quien se haga cargo del país en 2019 va a recibir un país muy complicado y va a necesitar un amplio consenso ciudadano", agregó el gobernador de Santa Fe, quien abundó que "la realidad de los números es muy complicada en el país, el Presidente no ha cumplido ninguna de sus metas".En este sentido, el referente del socialismo sostuvo en declaraciones a FM La Patriada que "Roberto Lavagna puede ser el hombre del consenso" para la consolidación de un frente opositor diferente del kirchnerismo.Lifschitz aseguró que está "conversando con varios gobernadores" y que tiene "diálogo con sectores del radicalismo que están muy incómodos, además de Ricardo Alfonsín", en referencia a uno de los dirigentes más críticos de la relación entre la UCR y el PRO dentro de Cambiemos.El santafesino además se muestra cerca de Juan Manuel Urtubey, su par de Salta, uno de los gobernadores peronistas que integra el frente Alternativa Federal, junto a Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, que tiene aspiraciones presidenciales para 2019.