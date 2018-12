"En el caso de las piletas de natación, mientras tengan filtro, no habrá inconvenientes ya que habrá un solo consumo en un determinado momento y la recirculación de la misma y la recuperación del agua que se consuma para hacer la limpieza de la misma, va a ser mínimo el consumo que se genere. El problema está con los piletines, que tiene entre 3 mil y 5 mil litros de agua a la cual si no la cuidamos, ya sea con un nylon o una media sombra para cubrirla durante la noche, eso hace que el agua se eche a perder en los próximos días, hay que clorarla y no te dura un mes o dos meses como las piletas que tienen filtro. Ese será el consumo mayoritario que vamos a tener respecto de los piletines o piletas plásticas", explicó Savoié.