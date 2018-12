Continúa el conflicto por la antena en Susana

El mes pasado, vecinos de la localidad de Susana, reclamaban a las autoridades al ver como una antena de la empresa Telecom comenzaba a elevarse en pleno centro del pueblo, a metros de una casa de familia.

En una serie de idas y vueltas con la justicia, la misma determinó, a través de una ordenanza, que se detengan los trabajos, ya que esto trae complicaciones los vecinos. Pero, como si nada de esto hubiera ocurrido, las obras continúan y nadie escucha las leyes, lo que llevó a que los habitantes iniciaran acciones legales contra la comuna misma y contra la empresa.

"Desde la última vez a esta parte, mucho no pasó. Nosotros hicimos una mediación con la comuna, ellos están de acuerdo con los vecinos, pero ocurre que la empresa Telecom está haciendo caso omiso del tema y siguen adelante con las obras", explicó Jonatan Merke, vecino de la localidad.

Además confirmó que "las obras continúan, no hacen caso a lo que impuso la comuna. Inclusive presentan en la comuna órdenes de trabajo, argumentando que están trabajando en la parte de telefonía fija y siguen haciendo todo, sin intenciones de sacarla. Sino que todo lo contrario, la quieren ponen en marcha", expresó en Radio ADN.

En tanto, la Comuna de Susana también quiere que la antena se desinstale, ya que en su momento le ingresó un pedido de una firma en representación de Telecom Argentina en los primeros meses del año 2016, para el reemplazo de una ya existente que tenía la empresa en un predio de su propiedad. Ese mismo predio está inmerso en la planta urbana de la localidad. En ese momento, Alejandro Ambort y su equipo de trabajo llevaban 2 meses de gestión al frente de la comuna.



ABOGADOS DE POR MEDIO

"Nosotros pusimos un abogado, la comuna hizo lo mismo y ahora está en manos de ellos. Tanto nosotros como el propio presidente estamos esperando lo que va a resolver la Justicia", dijo Merke y agregó que "por lo que estamos manejando de información, a Telecom se lo intimó para que presente la documentación correspondiente a la antena, y no hicieron nada de nada. Tampoco de pacto ambiental ni tampoco han dado una respuesta concreta. Es como si ni les interesara", sostuvo.

A modo de cierre dijo que "todo es muy incómodo. Lo que ellos hicieron en el predio no está autorizado, hay una ordenanza vigente que marcaba 16 meses que tenían 90 días de plazo para remover la antena, pero ocurre todo lo contrario y siguen adelante con las obras", y finalizó diciendo que "hoy está todo en mano de la justicia y evidentemente habrá que esperar que se resuelva por ese lado, ya que por reclamos formales no tiene curso. La comuna de Susana hasta les presentó una especie de proyecto para reubicar la estructura, en otros tres lugares fuera del radio urbano y de esos sitios, dos terrenos son de la comuna. Hay hasta buena voluntad de la comuna, y de los vecinos también. Pero a la empresa poco, ni siquiera se contactaron con nosotros", concluyó el vecino.