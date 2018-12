El centro rafaelino fue "un hormiguero" en busca del regalo para la Navidad

Una alivio generalizado se vivió y se vive, en los comercios de nuestra ciudad en la previa de una nueva Navidad. El dólar, la situación económica, el riesgo país (que mucha gente ni siquiera sabe que es, pero lo lee y se asusta), y la Argentina en sí, amenazaban a los negocios rafaelinos con una malaria, similar a la que se vivió en el día del padre, hace pocos meses, donde las ventas no movieron el amperímetro. Pero la Navidad es otra cosa, es otro aire, y por lo menos, a través de los obsequios, lo hicieron saber."Disculpame pero no puedo seguir hablando, tengo que atender", le dijo un comerciante céntrico ayer por la mañana a LA OPINION. Con el local lleno de gente y con mucha transpiración en la frente, alcanzando cajas y cobrando, a quienes querían llevarse un regalo.Avenida Santa Fe fue "un hormiguero" de personas de se caminaron todo, que eligieron cómo gastar, lo justo y necesario, contemplando que sí hay una economía frágil en la mayoría de las casas, y que es complicado que en este 2018 regalemos algo monumental. "Se trata de comprar algo a los seres queridos, para cortar un poco con este mal momento que estamos viviendo. Sinceramente este año regalé para los cumpleaños y ahora para la Navidad. Nada para el día del amigo, para el día del padre o de la madre. Lo justo y necesario", dijo Olga, que llevaba de la mano a la pequeña Elena.En algunos comercios, no sólo céntricos, apareció un Papá Noel en la puerta, sirviendo como "llamador". Los chicos quieren sacarse fotos con el personaje y esto eleva un poco el espíritu de los padres, que muestran una sonrisa en esa ilusión. A diferencia de otros años, en esta Navidad de 2018, esta iniciativa se utilizó mucho más que en otros años. "Trajimos a mis hijas para que conozcan a Papá Noel y para que le pidan un regalito", dijo una mamá, en medio del calor del mediodía de ayer, mirando de reojo a sus chicas, para que no crucen la calle. "Todavía no compré los regalos, pero desde ya te digo que hay que cuidar los bolsillos", dijo entre risas a este Medio.EL PODER DEL DINERO EN EFECTIVOSegún a la información que LA OPINION puedo acceder, muchos negocios ofrecía un descuento, importante, si se abonaba en efectivo la compra. Si bien la mayoría de los consumos fueron pagados con tarjeta, y hasta en 6 o 12 cuotas, algunos se animaron a "sacarse de encima" este gasto ahora en diciembre, para empezar el año de otra manera. Además, esta fue una estrategia utilizada por muchos empresarios para poder tener algo más de efectivo en la caja.Uno de los pocos dueños que pudimos entrevistar dijo que "la gente pregunta mucho el precio, hasta te diría que ingresa preguntando que quiere un regalo que no supere los $ 400, para decirte un número estándar. Pregunta cómo pagarlo y si no hay complicaciones, entonces ahí se empieza a fijar que es lo que puede llevar. Sinceramente tenemos mucha alegría que todo se esté moviendo así, de esta manera (señalando la gente que tenía en ese momento dentro de su comercio). No fue un año bueno, y esta es una buena manera de cerrarlo", expresó el vendedor.Se espera que en la jornada de hoy haya buenas ventas, aunque saben que el domingo es más para descansar o pasear, que para dedicarlo a hacer compras. La gran mayoría de los negocios rafaelinos estarán abiertos hoy, casi de manera tajante se han puesto de acuerdo. Como expresaba antes el vendedor, no fue un año bueno, hubo mucha crisis y quiere aprovechar esta oleada de compras, sacrificando el único día de la semana que tiene para descansar. Si bien el lunes también habrá tiempo para comprar, se sabe que la gente trabaja, debe cumplir horarios, y dispondrá menos tiempo para salir a las tiendas.Cabe mencionar que en la Plaza 25 de Mayo están los artesanos, que también tuvieron una sonrisa ayer, con buenas ventas. Las artesanías terminaron siendo una buena opción para el regalo que irá mañana debajo del árbol de Navidad. "Es barato y hay trabajos que están muy bien logrados", decía una señora, comprando dos pañuelos bordados.Además, recordemos que el próximo lunes no habrá bancos, como tampoco funcionarán el próximo 31, por lo que limitará algunos movimientos en el centro de la ciudad.