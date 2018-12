Depardieu y Houellebecq trabajarán juntos en cine

PARIS, 23 (AFP-NA). - El icono del cine francés Gérard Depardieu y la estrella literaria Michel Houellebecq aparecen en la nueva película del cineasta Guillaume Nicloux, informó Artmedia, el agente del actor, confirmando una información del sitio AlloCiné.En "Cest extra", el dúo se reencuentra en tratamiento en un centro de talasoterapia en Cabourg (norte de Francia). "Juntos, intentan sobrevivir al régimen de salud que el establecimiento quiere imponerles. Pero una serie de acontecimientos vendrá a perturbar su programa", precisa la página web Cineuropa.Si bien Michel Houellebecq y Gérard Depardieu se reúnen por primera vez ante una cámara, ya habían trabajado con el director y guionista francés.Bajo su dirección, Depardieu interpretó recientemente a un escritor desilusionado en "Les Confins du monde" (2018), un filme de guerra ambientado en la selva vietnamita, y se reencontró con la actriz Isabelle Hupert en "Valley of Love" (2015), 35 años después de "Loulou".En "The End" (2016), también de Nicloux, Depardieu aparece prácticamente solo ante la cámara durante casi una hora y media.Se mete en la piel de un hombre que va de caza con su perro y no encuentra el camino de vuelta para salir del bosque.Por su parte, Michel Houllebecq se interpretó a sí mismo bajo la dirección de Nicloux en la estrafalaria comedia "El secuestro de Michel Houellebecq" (2014).El autor de la polémica novela "Sumisión" (2015) es secuestrado por un gitano obeso e impulsivo, un culturista a flor de piel y un adepto a la lucha libre. Su próximo libro, "Serotonina", que saldrá a principios del año que viene, es una obra en la que parece haber anticipado la revuelta social de los "chalecos amarillos".