La campaña de trigo con una producción récord

RESULTADO ECONÓMICO DE LA CAMPAÑA DE TRIGO 2018-19



El Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe elaboró un informe referido a la campaña de trigo 2018-19 en el centro norte de la provincia de Santa Fe, la actualidad del mercado de trigo y el resultado obtenido por los productores de la región en este ciclo agrícola.

El reporte destaca, entre sus principales conclusiones, que:

- La campaña de trigo 2018/19 en el centro-norte de la provincia de Santa Fe arrojó resultados históricos con récord de área sembrada (358.500 ha) y de producción (1.134.380 ha). El rendimiento promedio de la zona fue de 32,0 qq/ha, gracias a rindes por ha muy superiores a los promedios históricos en la mayoría de los departamentos.

- A nivel nacional también se observa un máximo histórico en el área sembrada, alcanzando las 6,2 millones de hectáreas. Con alrededor del 60% de avance en la cosecha, se estima una producción final de 19 millones de tn, lo cual constituye un récord para el país, a pesar de algunos inconvenientes en los cultivos en determinadas zonas del país.

- Los precios del cereal acompañaron e impulsaron favorablemente la campaña, mostrando un aumento de alrededor del 60% en los primeros meses del año, según las cotizaciones diarias de pizarra del Mercado de Rosario. Es de destacar que dichas cotizaciones se mantuvieron por encima de los U$S/tn 200 por más de cinco meses (entre abril y octubre), valor que no se superaba desde 2014.

- Los futuros a cosecha también se mantuvieron en niveles muy por encima de años previos, tomando de referencia los futuros a enero de cada campaña del Mercado a Término de Buenos Aires.

- La dinámica que mostraron los precios en la actual campaña encuentra respaldo en la disminución de la producción mundial de trigo para este año comercial. En este sentido, tomando los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, esta campaña se estima un producción alrededor de 30 millones de toneladas menos que la campaña previa, debido a serios problemas climáticos en los principales productores del cereal del hemisferio norte (principalmente la Unión Europea y países de la ex Unión Soviética).

- Los elevados precios y rendimientos por encima de la media permitieron estimar márgenes brutos positivos para los productores de la zona. En el ejemplo del departamento Las Colonias, el margen bruto fue de U$S/ha 181,9, representando un 43% del total de costos. Para los productores de la zona de San Justo, el margen bruto promedio obtenido fue de U$S 103,6 por ha, equivalente al 23,1% de los costos. Por otro lado, en el caso del departamento de General Obligado, el margen bruto finalizó en U$S/ha 132,6, lo que represente el 37,7% del capital comprometido.

- El precio promedio durante la época de cosecha fue de U$S 178,0 por tonelada, según las cotizaciones diarias del Mercado de Rosario, un 14,2% por encima de igual promedio del año pasado. Esto derivó en un ingreso bruto por hectárea de U$S 605,2, U$S 551,8 y U$S 489,5, para los ejemplos de Las Colonias, San Justo y General Obligado, respectivamente.

- Los costos totales promedio por hectárea para la actual campaña fueron de U$S 423,3 por ha, para el caso de productores de la zona de Las Colonias, de U$S 448,2 por ha en el ejemplo de San Justo y de U$S/ha 356,9 para los productores del departamento del norte provincial.

- Con dichos costos, los rendimientos de indiferencia fueron de 23,8 qq/ha en el primer ejemplo, 25,2 qq/ha en San Justo y de 20,1 qq/ha para el caso de General Obligado.