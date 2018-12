Propuesta denominada Santa Fe de mi querer

Los alumnos de cuarto grado Turno Tarde y las docentes realizamos un viaje a Santa Fe. Llegamos a Cayastá para desayunar; luego nos dirigimos a la Granja educativa “Los Juanes “ en Santa Rosa de Calchines para realizar actividades propias de una granja: ordeñe, panificación, huerta, alimentación de animales y actividades recreativas para luego almorzar todos juntos.Continuamos con el recorrido histórico en la ciudad de Santa Fe, para luego, llegar a Sauce Viejo para visitar al inspirador de nuestro proyecto escolar, a través del contacto con su esposa Sra. Mariela, a quien le agradecemos. Compartimos momentos de recreación y música con el cantautor santafesino Orlando Vera Cruz, quien nos recibió con máxima alegría y comidas típicas en un entorno natural de frescura elaboradas por los vecinos en ese momento . Entonamos canciones hasta que llegó la noche. Además nos acompañaba el Presidente Comunal , personal de la Secretaría de Turismo, el camarógrafo de Canal 13 Juan Escudero quien registró e hizo la difusión de los magníficos momentos vividos, músicos invitados de la zona que llegaban a saludarnos a la casa “ Rancho “ de Orlando vera Cruz.Vivimos experiencias maravillosas y de aprendizajes significativos en contacto con la naturaleza durante todos los momentos del día, la orilla del río, la vegetación y los animalitos silvestres. Todos los colores, aromas y sensaciones posibles admiradas y sentidas a flor de piel por nuestros niños y niñas.Agradecemos la especial compañía de la docente jubilada de nuestra escuela profesora de Música Daniela Marconetto, quien se expresa personalmente a continuación.Palabras de la profesora Daniela Marconetto, docente jubilada que nos acompañó durante el viaje. ¿Orlando Vera Cruz? ¿Probamos? Cerramos los ojos y escuchamos con atención. ¿Qué nos sucedió? ¿Podremos reflejar en esa hoja algo de lo que escuchamos?El martes 23 de octubre de 2018, tuve el privilegio de acompañar a un grupo de alumnas y alumnos de 4to. grado de la Escuela N° 1136 Paul Harris de la ciudad de Rafaela, junto a Personal Directivo, Docentes a cargo y Docentes de Áreas Especiales: Tecnología y Plástica, a un viaje programado para recorrer una granja educativa ubicada en Santa Rosa de Calchines y lugares históricos de la ciudad de Santa Fe, para culminar en Sauce Viejo, ciudad donde nos esperaba Orlando Vera Cruz, ya que el proyecto se denominó “Santa Fe de mi querer”, canción que le pertenece a este cantautor santafesino. Es difícil poder expresar en palabras la ansiedad, la alegría, la energía, el disfrute demostrado por las niñas y los niños desde el inicio de este viaje por encontrarse con un referente de nuestra música folclórica santafesina y por consiguiente, de la música argentina, como lo es, Orlando Vera Cruz. Mis oídos guardan como un tesoro las vocecitas entonando “ Ypa’ que, y pa’ que, y pa’ que, quiero yo más, soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere acá en Punta Cayastá” recibiendo a esta gran músico que venía caminando por la calle central, hacia nuestro colectivo. Una bienvenida musical y emotiva a la vez, con aplausos, con abrazos, con admiración, con un gracias sincero de corazón. Después de observar el entorno que rodeaba el rancho de este intérprete santafesino y escuchar sus explicaciones, nos instalamos en ese paisaje, con aromitos y cactus, con un río de fondo, con una simple canoa y un trozo de tronco, tal vez traído por alguna creciente o inundación que nos sirvió para sentarnos y poder disfrutar de “aprender junto con otros” y “aprender de otros”. Así comenzó nuestra experiencia áulica al aire libre, a cielo pleno! La interpretación de la canción “Santa Fe de mi querer”, con el acompañamiento en guitarra de Orlando Vera Cruz y las voces de niñas, niños y adultos, dio inicio al conocimiento y explicación del nido que hace un boyerito, a cargo del músico-compositor, para transmitirles que es un pájaro muy típico de esta zona, pero tal vez desconocido para muchos.…en una cuna de juncos igualito que el boyero, se ha acunado este paisano un santafesino entero…El asombro de nuestras alumnas y de nuestros alumnos se tradujo en escucha atenta y respuestas acertadas y espontáneas ante las preguntas formuladas por el folclorista. Pero, siguieron las canciones, una tras otra, “Punta Cayastá”,...tengo amigo, rancho fuerte,tengo una guanita dulce como miel de camatá…Y no podían faltar estas “Coplas de la orilla”...en coplas voy floreciendo y en coplas les cantaré florezco como el aromo porque soy de Santa Fe…¡Qué linda que es mi Tierra provincia de Santa Fe yo habré de seguir cantando y cantando moriré! La pausa entre canción y canción, nos permitió explicar, ofrecer conocimientos, comprobar que existe una íntima relación entre música-paisaje-hombre. Y en esa combinación, descubrimos que el área Música se torna transversal a todos los demás espacios curriculares. ¿Cómo hicimos para que nuestras alumnas y nuestros alumnos pudieran verificarlo? Por ejemplo, en el tema musical “Santa Fe de mi querer”, cuyo ritmo folclórico denominado chamamé o aire de chamamé, al bailarlo, se asemeja al oleaje del río. Los bailarines dibujan con sus pasos, movimientos cadenciosos propios de esta danza de pareja enlazada. Además, el texto de la canción, hace una recorrida nombrando distintos lugares de nuestra provincia, entre los que podemos mencionar: Rafaela, Esperanza, San Javier, Rosario, San Carlos, Cayastá, Guillermina, Rufino. Entonces, aprovechamos la ocasión para asociar los departamentos a los cuales pertenecen cada una de esas ciudades, logrando la relación con el Área Ciencias Sociales, pero más aún, se habla del origen, es decir, de los primeros pobladores de esas tierras. Tal como "mocoví en la costa”, “piamontés en Rafaela”, “en Esperanza soy suizo”. Y podemos agregar, sus actividades económicas, “…mi madre fue una cosecha…”, "…que tiraban de un arado…”, “…sobre el lino de sus campos…”, “…soy dorado peleador en aguas del San Javier”, “…y la cosecha al granel que se carga allá en Rosario…"Esa misma poesía es ejemplo de una descripción del lugar. ¿Por qué? Porque nos habla de “juncos”, “el boyerito”, “del timbó”, “las chicharras”, “soy tas y mburucuyá, pisingallo y paraíso”, “soy poste de ñandubay, esquinero de quebracho”, “soy la flor del lapacho”, “y la avispa de tu miel”. En “Coplas de la orilla”, las palabras “aromo”, “Paraná”, “sauces”, “jacarandá”, “río manso”, “flor del litoral”, son también indicadores descriptivos, aportados por nuestras alumnas y nuestros alumnos. Y toda esa poesía hecha canción, la relacionamos con el Área Ciencias Naturales, es decir, conocemos a través de ella, la fauna y la flora de nuestra provincia, y esa descripción es un claro ejemplo que sirve de enlace con el Área Lengua y con el Área Plástica. Esa tarde, nuestra propuesta consistió en preguntarles: ¿podremos dibujar en una hoja en blanco lo que canta? La respuesta de nuestras niñas y nuestros niños fue inmediata, no dejó lugar a dudas. La MÚSICA nos permite viajar, imaginar lugares, personajes, historias, sin estar “en vivo” en ese espacio geográfico, con esa persona, en un determinado momento. Nuestra hoja imaginaria puesta en práctica, seguramente reflejará alguno de lo mencionado anteriormente. Para seguir agregando, podemos mencionar que “Punta Cayastá”, en sus primeros versos, muestra un claro ejemplo de comparación, cuando Orlando Vera Cruz expresa: “…tengo una guainita dulce como miel de camatá…”, o en otro pasaje encontramos “…que no hay pago en todo el mundo para curar dolor y pena como Punta Cayastá…”. En “Coplas de la orilla”, Orlando Vera Cruz retoma el uso de la comparación:“…florezco como el aromo porque soy de Santa Fe…”, otro contenido para vincular con el Área Lengua. Y para finalizar esa tarde en Sauce Viejo, en ese rico intercambio que reunió diferentes miradas, poesía y canto, entre alumnas, alumnos, docentes y adultos, logramos encontrar en las estrofas de las canciones que habíamos aprendido e interpretado, tal como lo demuestra la siguiente: “en el medio del camino no me voy empantanar, nunca falta un compañero que esté dispuesto a empujar…” la presencia de valores. ¿Cuál? ¿Cuáles? Y las chicas y los chicos respondieron: la solidaridad, la amistad. Y no conformes con todo lo conversado y aprendido en contacto directo con la naturaleza, intentamos una vez más, preguntar si en las canciones aparecían ejemplos de sentimientos, emociones……¿Qué recibimos como respuesta? La felicidad: “….y pa’que quiero yo más, soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere…..El querer, amar el lugar dónde se vive: …” Santa Fe de mi querer…”, “…gloria ser santafesino…”, “…Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe…"Sólo resta agregar, que se trató de transmitir de manera sencilla y con un vocabulario simple, las vivencias y reflexiones de niñas y niños de 4to. grado de la Escuela N° 1136 “Paul Harris”que con la espontaneidad, la verdad y la inocencia que los caracteriza, hicieron que esta experiencia fuera del ámbito escolar, se transformara en una experiencia de aprendizaje única e imborrable, dónde se integraron diferentes saberes pero complementándose entre sí y dónde cada uno de los protagonistas participó de un sinnúmero de experiencias multisensoriales. Como escribió Mario Benedetti: “De eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves. Que te enseñen a mirar con otros ojos”.¡Ojalá que se repita y se replique experiencia tan valiosa como ésta con la presencia de referentes de nuestra cultura nacional!”