Colapsó el tránsito por las compras navideñas

FOTO J. BARRERA TRABADOS. Bulevar Santa Fe, entre 9 de Julio y Lavalle, los autos no podían avanzar ayer a la mañana.

A tan solo tres días de la Navidad, como suele suceder todos los años, el microcentro rafaelino luce colmado. Todos los que dejan para último momento la tarea de comprar el regalo advierten que ya no hay tiempo. Y se producen situaciones como las de ayer, cuando en cada esquina se enredaban autos y camionetas mientras las motos avanzaban con mayor desprolijidad entre los autos.Por momentos, la situación se ordenó con la tarea de las guardas municipales que buscan un equilibro entre los autos y los peatones, que se concentraban en cada esquina a la espera de que se produzca un "blanquito" para cruzar. Lo que pasa es que si los autos no frenan parece que nunca tendrían tiempo para atravesar el bulevar.Por lo demás, en las veredas todo parecía un hormiguero. Las personas entran a comercios y salen porque no están dispuestos a esperar mucho tiempo, se averiguan precios y se pregunta como se puede pagar. Más allá de la crisis, todos parecen querer cumplir con el regalito. La rutina de cada fin de año.A todo esto, durante todo este fin de semana y hasta el lunes 24 de diciembre inclusive, se podrán realizar compras navideñas en 3, 6, 12 y 18 cuotas a través del programa "Ahora 12", informó ayer el Ministerio de Producción y Trabajo.Según recordó la Secretaría de Comercio Interior -dependiente de esa cartera- "Ahora 12" y también "Ahora 18" están disponibles para adquirir de jueves a domingo productos de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, materiales y herramientas para la construcción, muebles, bicicletas y motos.Además, por medio de esos programas se pueden adquirir en cuotas colchones, libros, artículos de librería, teléfonos celulares 4G, juguetes y juegos de mesa, computadoras, notebooks y tabletas, neumáticos, accesorios y repuestos para automotores y motos, artefactos eléctricos de iluminación de tecnología led, instrumentos musicales y televisores.Asimismo, se pueden adquirir -siempre de jueves a domingos- pasajes en ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, y excursiones y actividades recreativas, todos servicios a ser prestados íntegramente dentro del territorio nacional.Por su parte, "Ahora 3" y "Ahora 6" están disponibles sólo para calzado, indumentaria, marroquinería, muebles, libros juguetes, juegos de mesa y lámparas led.En un comunicado, Producción y trabajo resaltó que durante esta temporada de verano, se podrá pagar con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas los alquileres de carpas y sombrillas en balnearios de la Costa Atlántica de la Provincia de Buenos Aires. El Programa "Ahora Verano", vigente desde esta semana y hasta marzo de 2019, surgió de un acuerdo con ATACYC (la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra).