Reclaman a Oyarbide justificar su patrimonio

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El fiscal federal Jorge Di Lello instó ayer al ex juez federal Norberto Oyarbide a justificar en un plazo de 15 días su patrimonio, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que incluye también a su ex pareja y supuestos testaferros. Di Lello hizo el pedido ante el juez federal Sergio Torres, a raíz de una serie de inconsistencias en los gastos que registra Oyarbide, y particularmente en los bienes que tienen los señalados como sus testaferros: su ex pareja Claudio Blanco y el contador Ariel Roperti.Además, el fiscal solicitó una prueba contable del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública.